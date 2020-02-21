Ônibus

Todos os dias, 5 milhões de viagens são feitas por residentes da Île-de-France em um dos 10.500 ônibus e ônibus que circulam por toda a rede Île-de-France Mobilités.

Ao seu serviço

  • Linhas regulares

    Suas linhas de ônibus em Paris, nos subúrbios internos e nos subúrbios externos.

  • Linhas Expressas

    Os campeões das longas distâncias!

  • Noctilien

    Das 0h30 às 5h30, a rede Noctilien assume o controle.