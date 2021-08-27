Linhas Expressas

Ligando as principais aglomerações dos subúrbios exteriores, cerca de vinte linhas de ônibus expresso foram desenvolvidas nos últimos anos. Eles oferecem uma solução de mobilidade confiável e rápida em rotas onde a infraestrutura não permite a circulação de trens.

Foco na experimentação de ônibus expressos de dois andares:

Ligando Dourdan, no sul de Essonne, a Massy-Palaiseau pela rodovia A10, a linha 91-03 é uma das mais eficientes da rede, e é para responder a esse alto número de passageiros que a Île-de-France Mobilités lançou o experimento dos veículos de dois andares!