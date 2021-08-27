Linhas Expressas

Ligando as principais aglomerações dos subúrbios exteriores, cerca de vinte linhas de ônibus expresso foram desenvolvidas nos últimos anos. Eles oferecem uma solução de mobilidade confiável e rápida em rotas onde a infraestrutura não permite a circulação de trens.
Foco na experimentação de ônibus expressos de dois andares:
Ligando Dourdan, no sul de Essonne, a Massy-Palaiseau pela rodovia A10, a linha 91-03 é uma das mais eficientes da rede, e é para responder a esse alto número de passageiros que a Île-de-France Mobilités lançou o experimento dos veículos de dois andares!
Mais confortáveis, climatizados e com teto de vidro no primeiro andar para dar uma impressão de clareza, esses ônibus oferecem maior capacidade do que seus predecessores. 83 passageiros ocupam seu lugar a bordo em cada viagem, em comparação com 65 por veículo em um ônibus convencional. Isso representa uma melhoria significativa para usuários cujo tempo de viagem é de várias dezenas de minutos nesse tipo de linha cobrindo longas distâncias.
Você está pegando uma linha expressa? Encontre sua rota e o preço da passagem será fornecido diretamente a você no resultado da sua busca: