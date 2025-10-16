Linhas regulares

Ônibus mais seguros também

Além da proteção por vídeo e da radiolocalização , que equipam quase 100% dos ônibus da região, a presença humana é essencial para tranquilizar os passageiros.

Além dos agentes da SUGE (Vigilância Geral) e do GPSR (Grupo de Proteção e Segurança de Rede) implantados nas redes operadas pela SNCF e RATP, a Île-de-France Mobilités financia mais de 520 agentes de mediação em toda a rede para apoiar os passageiros diariamente.

200 agentes de segurança privados financiados pela Île-de-France Mobilités e empregados por operadores de transporte também foram destacados desde 2017. Por meio de sua presença diária e dissuasiva, eles garantem a segurança de passageiros, funcionários e propriedades, além de reduzir a sensação de insegurança.

Finalmente, uma parceria sem precedentes foi concluída em 2019 com a gendarmaria nacional que, graças ao financiamento da Île-de-France Mobilités, permite realizar 1000 patrulhas por ano como reservista da gendarmaria.

Descida sob demanda

Para melhorar a sensação de segurança dos passageiros, especialmente das mulheres que usam ônibus e retornam tarde da noite, a Île-de-France Mobilités criou o serviço de desembarque sob demanda , que consiste em oferecer a qualquer pessoa que solicite a possibilidade de desembarcar entre dois pontos de ônibus, para aproximá-los do destino final. Esse serviço, que é particularmente relevante quando as paradas estão longe, é montado à noite ou à noite a partir das 22h. 70 linhas foram afetadas por esse sistema em janeiro de 2019 e novas linhas estão gradualmente oferecendo esse serviço.

Linhas cada vez mais acessíveis

Quase todos os ônibus e ônibus agora possuem o equipamento necessário para acomodar pessoas em cadeiras de rodas. Para que uma linha de ônibus seja considerada acessível para pessoas que precisam usar cadeira de rodas, pelo menos 70% das paradas devem permitir que elas entrem e desembarquem do ônibus – a Île-de-France Mobilités financia o máximo legal de 70% do custo dos trabalhos realizados pelos gestores de estradas (municípios, intermunicípios, departamentos, etc.) para tornar os pontos de ônibus acessíveis, Porque não se trata apenas de ter ônibus equipados com rampas de acesso!

Sea rede de ônibus em Paris está totalmente acessível há mais de 10 anos, isso também ocorre com mais de 500 linhas de ônibus em toda a região (setembro de 2019), um número que está aumentando constantemente (212 em 2014).