Linhas regulares

Uma rede em crescimento
Recursos adicionais são destinados ao desenvolvimento dessa rede, essencial para a mobilidade dos moradores de Île-de-France , e especialmente para os habitantes dos subúrbios externos. Entre 2017 e 2019, a Île-de-France Mobilités melhorou 900 linhas, o que também resultou na compra de 500 novos veículos e na criação de mais de 2000 empregos.
As melhorias visam principalmente adaptar a operação das linhas ao ritmo de vida dos moradores de Île-de-France: aumento da frequência de passagem durante o dia ou durante o horário de pico e melhoria dos horários, com ônibus mais antigos e/ou posteriores. Às vezes, são as rotas das linhas que precisam ser adaptadas às mudanças nos territórios, como novas instalações ou bairros a serem atendidos, a transformação de uma rua em eixo para pedestres, a criação de ciclovias, etc.
Uma rede redesenhada pela primeira vez em 70 anos
Por exemplo, as rotas das linhas em Paris, que mal mudavam há 70 anos, foram amplamente redesenhadas em abril de 2019, especialmente para melhor atender a muitos distritos cuja população cresceu significativamente desde a década de 1950.
Ônibus limpos, confortáveis e seguros para todas as linhas
Objetivos de ônibus limpos!
Todos os ônibus encomendados desde 2016 funcionam com eletricidade ou biometano. Nosso objetivo é o mais ambicioso da Europa em termos de transição energética: ter uma frota de ônibus 100% limpa até 2025 para as áreas mais densas da região e 2030 para toda a região! Mais de 350 ônibus limpos já estão em circulação e, em 2020, cerca de 600 ônibus e ônibus limpos chegarão à rede para substituir ônibus e ônibus a diesel.
Receber esses novos veículos exige ter Depósitos de Ônibus adaptados a novas tecnologias, para poder recarregá-los com eletricidade ou biometano. Além disso, a Île-de-France Mobilités também está testando vários veículos movidos a hidrogênio em uma rota regular no setor de Versalhes.
E o conforto dos passageiros?
Desde 2019, todos os ônibus adquiridos pela Île-de-France Mobilités foram gradualmente equipados com ar-condicionado suave para melhorar o conforto dos usuários, além de um novo design interno com um novo sistema de cores dos assentos para mostrar melhor os assentos reservados para passageiros prioritários (pessoas cegas, grávidas, idosos, pessoas com dificuldade em ficar em pé, como pessoas com muletas...).
Ônibus mais seguros também
Além da proteção por vídeo e da radiolocalização , que equipam quase 100% dos ônibus da região, a presença humana é essencial para tranquilizar os passageiros.
Além dos agentes da SUGE (Vigilância Geral) e do GPSR (Grupo de Proteção e Segurança de Rede) implantados nas redes operadas pela SNCF e RATP, a Île-de-France Mobilités financia mais de 520 agentes de mediação em toda a rede para apoiar os passageiros diariamente.
200 agentes de segurança privados financiados pela Île-de-France Mobilités e empregados por operadores de transporte também foram destacados desde 2017. Por meio de sua presença diária e dissuasiva, eles garantem a segurança de passageiros, funcionários e propriedades, além de reduzir a sensação de insegurança.
Finalmente, uma parceria sem precedentes foi concluída em 2019 com a gendarmaria nacional que, graças ao financiamento da Île-de-France Mobilités, permite realizar 1000 patrulhas por ano como reservista da gendarmaria.
Descida sob demanda
Para melhorar a sensação de segurança dos passageiros, especialmente das mulheres que usam ônibus e retornam tarde da noite, a Île-de-France Mobilités criou o serviço de desembarque sob demanda , que consiste em oferecer a qualquer pessoa que solicite a possibilidade de desembarcar entre dois pontos de ônibus, para aproximá-los do destino final. Esse serviço, que é particularmente relevante quando as paradas estão longe, é montado à noite ou à noite a partir das 22h. 70 linhas foram afetadas por esse sistema em janeiro de 2019 e novas linhas estão gradualmente oferecendo esse serviço.
Linhas cada vez mais acessíveis
Quase todos os ônibus e ônibus agora possuem o equipamento necessário para acomodar pessoas em cadeiras de rodas. Para que uma linha de ônibus seja considerada acessível para pessoas que precisam usar cadeira de rodas, pelo menos 70% das paradas devem permitir que elas entrem e desembarquem do ônibus – a Île-de-France Mobilités financia o máximo legal de 70% do custo dos trabalhos realizados pelos gestores de estradas (municípios, intermunicípios, departamentos, etc.) para tornar os pontos de ônibus acessíveis, Porque não se trata apenas de ter ônibus equipados com rampas de acesso!
Sea rede de ônibus em Paris está totalmente acessível há mais de 10 anos, isso também ocorre com mais de 500 linhas de ônibus em toda a região (setembro de 2019), um número que está aumentando constantemente (212 em 2014).
Informações práticas
Preço
O preço de uma viagem de ônibus é de um bilhete t+ por viagem e dois bilhetes t+ para destinos além de duas zonas. Para portadores de passe Navigo, viagens de ônibus estão incluídas. Para passageiros que utilizam o Navigo Liberté+, a passagem é à tarifa do carnet da primeira viagem.
Bom saber: você pode comprar sua passagem de ônibus por SMS, não precisa comprar na bilheteria ou em um terminal!
Horários
Os horários e mapas das 1.500 linhas de ônibus podem ser consultados diretamente no planejador de rotas.