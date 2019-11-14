Ilustração de um passageiro embarcando seu bilhete por SMSIlustração de um passageiro embarcando seu bilhete por SMS

Bilhete de embarque por SMS

Suas viagens de ônibus estão a apenas uma mensagem de texto de distância!

Ônibus

2,50€  SingleVeja as condições no final da página

  • Não precisa de troco para pegar o ônibus
  • Chega de bilhetes de ônibus de papelão
  • Compre sua passagem de ônibus diretamente com seu celular
Pegue meu ingresso por SMS
Ilustração de um ônibus

É adequado para minhas necessidades?

O bilhete de embarque por SMS é adequado se:

  • Você faz uma única viagem sem transferência (a passagem é válida por 1 hora).
  • Sua jornada é feita nas redes de ônibus Île-de-France Mobilités.
  • Você tem um plano de Bouygues, Orange, SFR ou plano móvel gratuito.
Ilustração de um viajante levando seu bilhete a bordo por mensagem de texto com um ônibus se aproximando

Simples e conveniente

Você está na frente do ponto de ônibus e não tem bilhete com você?

Não entre em pânico, com seu celular você pode comprar a passagem de embarque por SMS

Não há necessidade de mudança. Agora você pode comprar sua passagem de ônibus em qualquer lugar da Île-de-France usando seu celular!

Ilustração de uma mensagem de texto recebida e funcionando como um bilhete a bordo

Como funciona?

  1. Digite por SMS:
    - o número da linha que você está usando na rede RATP (por exemplo: BUS24)
    - a palavra-chave exibida no ponto de parada ou no veículo para o OPTILE
  2. Envie o SMS para 93100
  3. Receba um bilhete na forma de SMS: o bilhete é válido por 1 hora
  4. Apresente o SMS ao motorista do ônibus

