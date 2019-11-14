Bilhete de embarque por SMS

Precificação

€2,50 + custo possível do SMS para planos móveis que não incluem SMS ilimitado (excluindo o custo do SMS faturado pela operadora telefônica, se aplicável). O bilhete é válido por 1 hora sem transferências, excluindo o custo do SMS cobrado pela operadora telefônica, se aplicável.

O preço do ingresso é debitado da sua conta de telefone. Serviço disponível com as operadoras Bouygues, Orange, SFR e gratuito. No caso de um cartão pré-pago, o valor do SMS Boarding Access Ticket é debitado do saldo restante.

O viajante tem a opção de comprar uma passagem única por SMS enviada.

Operadoras móveis

Este serviço está disponível apenas para clientes da Bouygues Telecom, Orange, SFR ou operadores livres (excluindo pacotes bloqueados).

O ingresso SMS não está disponível para os clientes:

operadores de rede virtual móvel (Bell, La Poste Mobile, CIC Mobile, Auchan Telecom, NRJ Mobile, Crédit Mutuel Mobile, etc.);

a maioria dos planos de negócios (verifique com seu empregador);

operadores estrangeiros.

Múltiplos passageiros

Vários ingressos de embarque por SMS podem ser solicitados pelo mesmo telefone, permitindo que várias pessoas viajem juntas a bordo.

Nesses casos, o cliente que possui o telefone que será usado para comprar o "TAB-SMS" deve enviar a palavra-chave por SMS para o número curto escolhido:

Em um ônibus com tarifas de longa distância: 1 SMS pelo valor de 2 passagens de ônibus

Quantas vezes houver passageiros para uma viagem em uma linha de tarifa regular ou de longa distância,

Como o "TAB-SMS" comprado fica apenas no celular usado para a compra, os clientes devem permanecer juntos durante toda a viagem.