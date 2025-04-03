Apresentação da rede

Noctilien oferece uma verdadeira rede de ônibus noturnos na Île-de-France. No total, existem 48 linhas de ônibus que permitem que os moradores da Île-de-France viajem de forma eficiente à noite por toda a região da Île-de-France. Consiste em 4 tipos de linhas: linha circular, linha radial, linha de passagem e linha de desvio:

Das 5 principais estações de transferência localizadas em Paris (Gare Saint-Lazare, Gare de l'Est, Châtelet, Gare de Lyon, Gare Montparnasse), em direção aos subúrbios internos e externos; 8 linhas de subúrbio a subúrbio. Essas linhas fornecem principalmente ligações expressas e semi-diretas de Paris para os subúrbios internos e externos;

Essas linhas fornecem principalmente ligações expressas e semi-diretas de Paris para os subúrbios internos e externos; 1 linha (N71) nos subúrbios internos, que ocupa parte da rota da TVM entre Saint-Maur Créteil e Bourg la Reine via Rungis Marché International. A fila já pode acomodar pessoas com mobilidade reduzida.

Vale notar que outras linhas de ônibus também podem operar a noite toda além da oferta Noctilien: por exemplo, as linhas 191-100 entre Yerres e Rungis ou as linhas Filéo (reserva necessária).