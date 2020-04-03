Aluguelamento de Veligo: um mês gratuito para assinantes e 200 bicicletas disponíveis para a equipe do hospital
Extensão de um mês oferecida aos assinantes do Véligo Location
Como sua segurança e a preservação da saúde de todos os residentes de Île-de-France e de nossas equipes são nossa prioridade, lembramos que é essencial ficar em casa e usar sua bicicleta apenas em caso de viagens consideradas essenciais. Por isso, uma extensão de um mês é oferecida a todos os clientes da Véligo Location que assinavam antes de 31 de março de 2020.
Um mês de assinatura oferecido aos 7000 assinantes da Véligo Location. Fique em casa enquanto espera para aproveitar os dias ensolarados de bicicleta.
Além disso, a Véligo Location oferece um serviço mínimo aos funcionários que combatem a epidemia e a pessoas cuja atividade profissional não pode ser realizada por teletrabalho. O serviço de manutenção é mantido ativo com uma equipe reduzida:apenas intervenções "urgentes" (deterioração de rodas, freios, etc.) serão realizadas atualmente. Para mais informações sobre esse assunto, você pode visitar o site da Véligo Location.
200 bicicletas Véligo Rental disponibilizadas gratuitamente para a equipe do hospital
A Île-de-France Mobilités continua apoiando a equipe de saúde, uma frota de bicicletas assistidas eletricamente na Véligo Location disponibilizadas gratuitamente para profissionais de saúde em Île-de-France durante o lockdown. Essa medida tem como objetivo permitir que eles cheguem ao local de trabalho sem dificuldade. O número de bicicletas disponibilizadas com essa medida, inicialmente fixado em 100 bicicletas para funcionários da AP-HP, foi aumentado para 200 e estendido para toda a região da Île-de-France na reunião do Conselho de Diretores da Île-de-France Mobilités em 17 de abril de 2020.
A Île-de-France Mobilités apoia a equipe de saúde com 22 linhas de ônibus dedicadas, serviço prioritário para unidades de saúde e 200 bicicletas disponibilizadas para cuidadores.
Isso se soma às medidas já tomadas para apoiar a equipe de saúde, ou seja, o serviço prioritário às unidades de saúde e acriação de 22 linhas de ônibus dedicadas, abertas a todos os profissionais de saúde e de saúde.
Além disso,foi anunciado o reembolso total dos passes Navigo para o mês de abril. Para aqueles que são forçados a viajar pelo interesse de todos (cuidadores, assistentes sociais e voluntários, lojistas, trabalhadores de manutenção, etc.), esse reembolso representa um aumento no poder de compra , mas também um gesto de reconhecimento.