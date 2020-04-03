Aluguelamento de Veligo: um mês gratuito para assinantes e 200 bicicletas disponíveis para a equipe do hospital

Isso se soma às medidas já tomadas para apoiar a equipe de saúde, ou seja, o serviço prioritário às unidades de saúde e acriação de 22 linhas de ônibus dedicadas, abertas a todos os profissionais de saúde e de saúde.

Além disso,foi anunciado o reembolso total dos passes Navigo para o mês de abril. Para aqueles que são forçados a viajar pelo interesse de todos (cuidadores, assistentes sociais e voluntários, lojistas, trabalhadores de manutenção, etc.), esse reembolso representa um aumento no poder de compra , mas também um gesto de reconhecimento.