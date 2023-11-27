O selo "Île-de-France Carsharing"

Além das ações realizadas para melhorar a rede de transporte público, a Île-de-France Mobilités, em seu papel de autoridade organizadora de mobilidade, vem promovendo há vários anos uma política voltada para desenvolver uma ampla gama de serviços de mobilidade. O compartilhamento de carros, na medida em que permite a disponibilização de um veículo sem restrições relacionadas à propriedade (investimento, custos fixos, vaga de estacionamento, etc.), representa uma vantagem inegável para as residências. Além disso, esse serviço contribui para a redução do uso de carros na cidade e contribui para a "desmotorização das residências", especialmente ao abandonar ou não adquirir um veículo.
Em novembro de 2019, após vários meses de consulta com operadores de compartilhamento de carros, a Île-de-France Mobilités criou a marca "Île-de-France Autopartage", identificada por um adesivo azul fixado nos para-brisas de veículos de compartilhamento de carros (carros, scooters, veículos utilitários). É uma ferramenta jurídica e educacional para autoridades locais com competência rodoviária. Mesmo que as ofertas das empresas que oferecem serviço de compartilhamento de carros possam ser diferentes, o Rótulo garante a todos os usuários uma base comum de serviços, tais como:
- Fornecimento de veículos dedicados exclusivamente ao compartilhamento de carros e baixa poluência: elétrico, hidrogênio ou gasolina/híbrido, respeitando o Crit'Air1
- Possibilidade de reservar o serviço por períodos curtos: 10 minutos para um serviço free-float, uma hora para um serviço com estações reservadas
- Veículos disponibilizados com ou sem reserva prévia
- Clareza das informações sobre os termos de serviço
- Acesso ao serviço ao público em geral, incluindo jovens motoristas a partir dos 18 anos
- A manutenção regular dos veículos e o serviço de assistência ao usuário estão abertos durante a abertura do serviço.
Esses requisitos, portanto, facilitam o processo de seleção de operadores pelos municípios que desejam implantar o compartilhamento de carros em seu território. Mas, além disso, a Île-de-France Mobilités apoia este último por meio de seminários temáticos destinados a apresentar as vantagens dessa prática, destacar feedback e explicar os termos e condições legais dos acordos entre municípios e operadores de compartilhamento de carros. Veja abaixo o conteúdo desses seminários:
Até o momento, dez operadores obtiveram o selo de compartilhamento de carros Île-de-France: as empresas Communauto, Clem' e Citiz (compartilhamento de carros em loop), o serviço Zity Free2Move, Sharenow (compartilhamento de carros self-service sem estações de acoplamento) e as operadoras de scooters compartilhadas Cityscoot, Cooltra, Yego e Troopy. Juntos, esses dez serviços operam em diversos contextos territoriais, desde Paris até os subúrbios externos. Quase 9.000 veículos com o adesivo azul "Carsharing – Île-de-France Mobilités" garantem qualidade de serviço e oferecem vantagens legais em termos de estacionamento dedicado ao compartilhamento de carros. Outros operadores devem logo ser rotulados.