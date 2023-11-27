O selo "Île-de-France Carsharing"

Além das ações realizadas para melhorar a rede de transporte público, a Île-de-France Mobilités, em seu papel de autoridade organizadora de mobilidade, vem promovendo há vários anos uma política voltada para desenvolver uma ampla gama de serviços de mobilidade. O compartilhamento de carros, na medida em que permite a disponibilização de um veículo sem restrições relacionadas à propriedade (investimento, custos fixos, vaga de estacionamento, etc.), representa uma vantagem inegável para as residências. Além disso, esse serviço contribui para a redução do uso de carros na cidade e contribui para a "desmotorização das residências", especialmente ao abandonar ou não adquirir um veículo.

Em novembro de 2019, após vários meses de consulta com operadores de compartilhamento de carros, a Île-de-France Mobilités criou a marca "Île-de-France Autopartage", identificada por um adesivo azul fixado nos para-brisas de veículos de compartilhamento de carros (carros, scooters, veículos utilitários). É uma ferramenta jurídica e educacional para autoridades locais com competência rodoviária. Mesmo que as ofertas das empresas que oferecem serviço de compartilhamento de carros possam ser diferentes, o Rótulo garante a todos os usuários uma base comum de serviços, tais como:

Fornecimento de veículos dedicados exclusivamente ao compartilhamento de carros e baixa poluência: elétrico, hidrogênio ou gasolina/híbrido, respeitando o Crit'Air1

Possibilidade de reservar o serviço por períodos curtos: 10 minutos para um serviço free-float, uma hora para um serviço com estações reservadas

Veículos disponibilizados com ou sem reserva prévia

Clareza das informações sobre os termos de serviço

Acesso ao serviço ao público em geral, incluindo jovens motoristas a partir dos 18 anos

A manutenção regular dos veículos e o serviço de assistência ao usuário estão abertos durante a abertura do serviço.

Esses requisitos, portanto, facilitam o processo de seleção de operadores pelos municípios que desejam implantar o compartilhamento de carros em seu território. Mas, além disso, a Île-de-France Mobilités apoia este último por meio de seminários temáticos destinados a apresentar as vantagens dessa prática, destacar feedback e explicar os termos e condições legais dos acordos entre municípios e operadores de compartilhamento de carros. Veja abaixo o conteúdo desses seminários: