Extensões do bonde T1
A extensão do bonde T1 para o oeste atenderá as cidades de Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes e Colombes.
A extensão do bonde T1 para o leste atenderá as cidades de Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois e Fontenay-sous-Bois.
Extensão do bonde T3b
A extensão da Porte de la Chapelle (18ª de Paris) até a Porte d'Asnières (17ª de Paris) está atualmente em construção.
Extensão do bonde T7
A extensão do bonde T7 até Juvisy-sur-Orge (91) conectará o centro de empregos Orly-Rungis à estação Juvisy-sur-Orge.
Nova linha de bonde T9
O bonde T9 conectará a Porte de Choisy (13º de Paris) ao centro da cidade de Orly (94), enquanto fortalecerá a oferta de transporte nas cidades de Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais, Orly e Paris.
Nova linha de bonde T10
O bonde T10 conectará La Croix de Berny (Antony) à Place du Garde (Clamart), também atendendo as cidades de Châtenay-Malabry e Plessis-Robinson.
Nova linha de bonde T12
O bonde T12 atenderá 12 cidades em Essonne entre Massy e Evry-Courcouronnes.
Nova linha de bonde T13
O bonde T13 conectará Saint-Germain-en-Laye a Saint-Cyr-l'École e atenderá as cidades de Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly e Versailles.
Após a entrada em operação do bonde T13, uma extensão para o norte também será construída da Saint-Germain Grande Ceinture até o RER Achères-Ville, passando pela estação Poissy RER.