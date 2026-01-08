Projetos de melhoria

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Extensões, novas linhas, modernização... Descubra os principais projetos do bonde da Île-de-France.

Extensões do bonde T1

A extensão do bonde T1 para o oeste atenderá as cidades de Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes e Colombes.

Saiba mais sobre a extensão do bonde T1 para o oeste
Instalação dos trilhos na extensão do bonde T1 para o oeste

A extensão do bonde T1 para o leste atenderá as cidades de Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois e Fontenay-sous-Bois.

Saiba mais sobre a extensão do bonde T1 para o leste

Extensão do bonde T3b

A extensão da Porte de la Chapelle (18ª de Paris) até a Porte d'Asnières (17ª de Paris) está atualmente em construção.

Saiba mais sobre a extensão do bonde T3b

Extensão do bonde T7

A extensão do bonde T7 até Juvisy-sur-Orge (91) conectará o centro de empregos Orly-Rungis à estação Juvisy-sur-Orge.

Saiba mais sobre a extensão do Bonde T7

Nova linha de bonde T9

O bonde T9 conectará a Porte de Choisy (13º de Paris) ao centro da cidade de Orly (94), enquanto fortalecerá a oferta de transporte nas cidades de Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais, Orly e Paris.

Saiba mais sobre o futuro Bonde T9
Os trens e a oficina-garagem do futuro Bonde T9

Nova linha de bonde T10

O bonde T10 conectará La Croix de Berny (Antony) à Place du Garde (Clamart), também atendendo as cidades de Châtenay-Malabry e Plessis-Robinson.

Saiba mais sobre o futuro Bonde T10

Nova linha de bonde T12

O bonde T12 atenderá 12 cidades em Essonne entre Massy e Evry-Courcouronnes.

Saiba mais sobre o futuro Bonde T12

Nova linha de bonde T13

O bonde T13 conectará Saint-Germain-en-Laye a Saint-Cyr-l'École e atenderá as cidades de Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly e Versailles.

Obras no futuro bonde T13 na estação Mareil-Marly

Após a entrada em operação do bonde T13, uma extensão para o norte também será construída da Saint-Germain Grande Ceinture até o RER Achères-Ville, passando pela estação Poissy RER.

Saiba mais sobre a futura extensão do bonde T13