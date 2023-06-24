Nova linhaAntony - Clamart

Um projeto feito sob medida em um território dinâmico. Facilitar a mobilidade diária dos 175.000 habitantes e 65.000 funcionários dos quatro municípios atendidos.

Uma melhoria do ambiente de vida. Com a chegada do bonde T10, o ambiente urbano do setor está se beneficiando de um novo impulso: renovação de estradas, alargamento e plantação de calçadas, criação de ciclovias... O bonde T10 dá um novo impulso à região, oferecendo aos seus habitantes e funcionários um ambiente de vida renovado e tranquilo. Acessível: Piso baixo completo e docas acessíveis. Confortável: Trens espaçosos, iluminados e ventilados. Rápido e adequado para viagens diárias: 20 minutos de viagem entre as estações La Croix de Berny e Jardin Parisien, das 5h30 às 00h30, 7 dias por semana.