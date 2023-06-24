Bonde

Nova linhaAntony - Clamart

Um projeto feito sob medida em um território dinâmico. Facilitar a mobilidade diária dos 175.000 habitantes e 65.000 funcionários dos quatro municípios atendidos.

Uma melhoria do ambiente de vida. Com a chegada do bonde T10, o ambiente urbano do setor está se beneficiando de um novo impulso: renovação de estradas, alargamento e plantação de calçadas, criação de ciclovias... O bonde T10 dá um novo impulso à região, oferecendo aos seus habitantes e funcionários um ambiente de vida renovado e tranquilo. Acessível: Piso baixo completo e docas acessíveis. Confortável: Trens espaçosos, iluminados e ventilados. Rápido e adequado para viagens diárias: 20 minutos de viagem entre as estações La Croix de Berny e Jardin Parisien, das 5h30 às 00h30, 7 dias por semana.

Estado
Região de Île-de-France
Departamento de Hauts-de-Seine
Île-de-France Mobilités

Notícias

Publicado em

Bonde T10 e sua inauguração em ilustrações

Todas as notícias sobre projectos

Plano

Números-Chave

13 estações

Ao longo de cerca de 6,8 km de trajeto

Todos os 6

minutos durante o horário de pico

Um serviço oferecido 7 dias por semana

das 5h30 às 00h30.

25.000 viajantes

por dia

Calendário

Financiamento e atores
  1. 2016
    Declaração de utilidade pública
  2. 2017-meados de 2020
    Trabalho preparatório e realocações de redes
  3. 2019-2022
    Obras no bonde
  4. Outono de 2022 a meados de 2023
    Início dos testes e teste geral
  5. 24 de junho de 2023
    Comissionamento até o "Jardin Parisien"