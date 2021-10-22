Financiamento e atores

Financiamento

A modernização do transporte cotidiano é uma prioridade importante para o Estado.

Ao se comprometer com projetos de transporte público (modernização do RER, extensão das linhas de metrô, criação ou extensão de bondes e linhas de ônibus em faixas dedicadas), o Estado persegue seus objetivos: tornar a rede de transporte mais eficiente, integrá-la na dinâmica dos territórios e atender melhor às necessidades diárias dos moradores da Île-de-France.

A criação do bonde T10, que o Estado está cofinanciando no valor de 21%, responde à forte demanda por viagens pelo anel viário e, assim, participa dessa abordagem.

Como um desafio de dinamismo econômico e qualidade de vida, a Região da Île-de-France fez do transporte diário uma de suas prioridades. Para tornar realidade a revolução do transporte em benefício dos residentes de Île-de-France, a Região está cofinanciando projetos ambiciosos para criar uma rede interconectada e eficiente. Seu objetivo: realizar os projetos esperados pelos usuários e essenciais para o desenvolvimento da Île-de-France. Assim, cofinancia os estudos e a implementação do projeto do bonde T10 como parte do Contrato de Plano Estado-Região 2015-2020.

Ao facilitar o transporte em seu território e desenvolver infraestrutura que contribua para o desenvolvimento econômico e a melhoria da vida de seus habitantes, o Departamento de Hauts-de-Seine está promovendo seu compromisso com a mobilidade. Participa do financiamento de até 30% e é gerente de projeto para o desenvolvimento urbano do bonde T10. Em 2017, o Departamento investiu €153 milhões em mobilidade.

A Île-de-France Mobilités imagina, organiza e financia o transporte público para todos os residentes da Île-de-France. Reúne todos os intervenientes, decide e gerencia projetos de desenvolvimento e modernização para todas as formas de transporte, além de investir e inovar para melhorar o serviço prestado aos passageiros. Como parte do projeto do bonde T10 Antony – Clamart, a Île-de-France Mobilités conduziu a consulta preliminar e é a autoridade contratante do sistema de transporte. Ela financia todo o material rodante, bem como os custos operacionais.