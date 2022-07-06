Nova linhaSaint-Cyr > Saint-Germain

O bonde T13 conecta Saint-Germain-en-Laye a Saint-Cyr-l'École, atendendo também as cidades de Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly e Versailles.

O projeto é baseado em uma linha existente: a Grande Ceinture Ouest (GCO). Ela opera tanto na rede ferroviária nacional quanto na cidade.