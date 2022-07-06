Bonde

Nova linhaSaint-Cyr > Saint-Germain

O bonde T13 conecta Saint-Germain-en-Laye a Saint-Cyr-l'École, atendendo também as cidades de Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly e Versailles.

O projeto é baseado em uma linha existente: a Grande Ceinture Ouest (GCO). Ela opera tanto na rede ferroviária nacional quanto na cidade.

© Île-de-France Mobilités - C. Badet

Estado
Região de Île-de-France
Departamento de Yvelines
RATP
SNCF
Île-de-France Mobilités

Números-Chave

21 000Viajantes

esperado todos os dias

7Comum

Serviu

12Estações

incluindo 7 estações criadas

Aproximadamente 30 minutos

de Saint-Cyr a Saint-Germain-en-Laye

18,8Miles

Linha

1 Passagem frequentea cada 10 minutos

Durante os horários de pico

Calendário

Financiamento e atores
  1. 2008
    Consultoria
  2. 2009-2012
    Estudos preliminares
  3. 2012
    Diagrama esquemático
  4. 2013
    Inquérito público
  5. 2014
    Declaração de utilidade pública
  6. 2015
    Rascunho preliminar
  7. 2016
    Estudos de projetos
  8. 2017-2018
    Trabalho preparatório
  9. 2018-2021
    Obras de infraestrutura
  10. Final de 2021 até Primavera de 2022
    Testes e execuções secas
  11. 6 de julho de 2022
    Comissionamento