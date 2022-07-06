Nova linhaSaint-Cyr > Saint-Germain

O bonde T13 conecta Saint-Germain-en-Laye a Saint-Cyr-l'École, atendendo também as cidades de Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly e Versailles.
O projeto é baseado em uma linha existente: a Grande Ceinture Ouest (GCO). Ela opera tanto na rede ferroviária nacional quanto na cidade.
Números-Chave
21 000Viajantes
esperado todos os dias
7Comum
Serviu
12Estações
incluindo 7 estações criadas
Aproximadamente 30 minutos
de Saint-Cyr a Saint-Germain-en-Laye
18,8Miles
Linha
1 Passagem frequentea cada 10 minutos
Durante os horários de pico
Calendário
- 2008Consultoria
- 2009-2012Estudos preliminares
- 2012Diagrama esquemático
- 2013Inquérito público
- 2014Declaração de utilidade pública
- 2015Rascunho preliminar
- 2016Estudos de projetos
- 2017-2018Trabalho preparatório
- 2018-2021Obras de infraestrutura
- Final de 2021 até Primavera de 2022Testes e execuções secas
- 6 de julho de 2022Comissionamento