Bonde

Nova linhaSaint-Cyr > Saint-Germain

Financiamento e atores

Atores

Os proprietários conjuntos do projeto são:

  • Île-de-France Mobilités (proprietário do perímetro urbano e do projeto coordenador)
  • SNCF Réseau (perímetro ferroviário)
  • SNCF Mobilités (adaptação das estações GCO em estações de bonde e construção da oficina da garagem)
  • RATP (corredor de conexão em Saint-Germain-en-Laye)

Île-de-France Mobilités, a autoridade organizadora para mobilidade sustentável na Île-de-France:

  • garante a qualidade da rede da nova rede (conexões e estações)
  • orienta a coordenação dos estudos de interconexão ferroviária,
  • estuda a evolução da rede de ônibus em conjunto com as autoridades locais,
  • financia a operação.
Financiamento
Infraestrutura

€306,7 milhões (valor de 2011) financiados pelo Estado (16,8%), pela Região da Île-de-France (53,2%) e pelo departamento de Yvelines (30%).

Material rodante

€68,44 milhões (valor 2018) 100% financiado pela Île-de-France Mobilités.

Île-de-France Mobilités
A fazenda

100% financiado pela Île-de-France Mobilités

Île-de-France Mobilités