Financiamento e atores
Atores
Os proprietários conjuntos do projeto são:
- Île-de-France Mobilités (proprietário do perímetro urbano e do projeto coordenador)
- SNCF Réseau (perímetro ferroviário)
- SNCF Mobilités (adaptação das estações GCO em estações de bonde e construção da oficina da garagem)
- RATP (corredor de conexão em Saint-Germain-en-Laye)
Île-de-France Mobilités, a autoridade organizadora para mobilidade sustentável na Île-de-France:
- garante a qualidade da rede da nova rede (conexões e estações)
- orienta a coordenação dos estudos de interconexão ferroviária,
- estuda a evolução da rede de ônibus em conjunto com as autoridades locais,
- financia a operação.
Financiamento
Infraestrutura
€306,7 milhões (valor de 2011) financiados pelo Estado (16,8%), pela Região da Île-de-France (53,2%) e pelo departamento de Yvelines (30%).
Material rodante
€68,44 milhões (valor 2018) 100% financiado pela Île-de-France Mobilités.
A fazenda
100% financiado pela Île-de-France Mobilités