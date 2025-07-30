Bonde

ExtensãoAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge

Desde 2013, o bonde T7 liga Villejuif (94) ao atual terminal "Athis-Mons Porte de l'Essonne" (91). A extensão até Juvisy-sur-Orge (91) conectará o centro de empregos Orly-Rungis à estação Juvisy-sur-Orge, e fornecerá conexões com o RER C e D, metrôs 7, 14 sul, 15 e 18, além do ônibus TVM. Esta extensão faz parte de um projeto mais amplo para melhorar o ambiente de vida ao longo da RN7.

Estado
Região de Île-de-France
Departamento de Essonne
RATP
Île-de-France Mobilités

Notícias

Publicado em

O segundo T7 Café será realizado na quarta-feira, 10 de dezembro, em Athis-Mons

Subscrever notícias
Todas as notícias sobre projectos

Plano

Números-Chave

3,7 km

da nova linha

6 novas estações

Le Contin, Estádio Delaune, Pirâmide, Observatório, Maréchal Leclerc, Polo Multimodal Juvisy

Partidas

RER C e D, Metrôs 7, 14, 15 e 18, Ônibus TVM

Serviço extensivo

7 dias por semana, das 5h às 0h30.

60.000 passageiros/dia

em toda a linha

Calendário

Financiamento e atores
  1. 2008
    Consultoria
  2. 2008-2011
    Estudos preliminares
  3. 2012
    Diagrama esquemático
  4. 2013
    Inquérito público / Declaração de utilidade pública
  5. 2013-2017
    Estudos de rotas alternativas
  6. 2017-2019
    Estudos preliminares de projeto
  7. 2020
    Continuação de estudos detalhados de projeto / Finalização de estudos de concessão / Preparação de arquivos regulatórios (segurança, autorização ambiental, permissão de desenvolvimento)
  8. 2021
    Restituição dos estudos de trabalho
  9. 2022
    Arquivo único de autorização e arquivo preliminar de segurança / Adjudicação do contrato de 1ª obra / Início das obras de concessão (2º semestre)
  10. Hoje
    2023
    Continuação do trabalho preparatório