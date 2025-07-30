ExtensãoAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge

Desde 2013, o bonde T7 liga Villejuif (94) ao atual terminal "Athis-Mons Porte de l'Essonne" (91). A extensão até Juvisy-sur-Orge (91) conectará o centro de empregos Orly-Rungis à estação Juvisy-sur-Orge, e fornecerá conexões com o RER C e D, metrôs 7, 14 sul, 15 e 18, além do ônibus TVM. Esta extensão faz parte de um projeto mais amplo para melhorar o ambiente de vida ao longo da RN7.