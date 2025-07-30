ExtensãoAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge

Desde 2013, o bonde T7 liga Villejuif (94) ao atual terminal "Athis-Mons Porte de l'Essonne" (91). A extensão até Juvisy-sur-Orge (91) conectará o centro de empregos Orly-Rungis à estação Juvisy-sur-Orge, e fornecerá conexões com o RER C e D, metrôs 7, 14 sul, 15 e 18, além do ônibus TVM. Esta extensão faz parte de um projeto mais amplo para melhorar o ambiente de vida ao longo da RN7.
Plano
Números-Chave
3,7 km
da nova linha
6 novas estações
Le Contin, Estádio Delaune, Pirâmide, Observatório, Maréchal Leclerc, Polo Multimodal Juvisy
Partidas
RER C e D, Metrôs 7, 14, 15 e 18, Ônibus TVM
Serviço extensivo
7 dias por semana, das 5h às 0h30.
60.000 passageiros/dia
em toda a linha
Calendário
- 2008Consultoria
- 2008-2011Estudos preliminares
- 2012Diagrama esquemático
- 2013Inquérito público / Declaração de utilidade pública
- 2013-2017Estudos de rotas alternativas
- 2017-2019Estudos preliminares de projeto
- 2020Continuação de estudos detalhados de projeto / Finalização de estudos de concessão / Preparação de arquivos regulatórios (segurança, autorização ambiental, permissão de desenvolvimento)
- 2021Restituição dos estudos de trabalho
- 2022Arquivo único de autorização e arquivo preliminar de segurança / Adjudicação do contrato de 1ª obra / Início das obras de concessão (2º semestre)
- Hoje2023Continuação do trabalho preparatório