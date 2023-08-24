Descubra mais sobre o trabalho

Início da concessão e trabalho preparatório

A extensão da linha de bonde T7 será realizada em várias etapas. Os estudos aprofundados realizados nos últimos anos agora possibilitam o início dos trabalhos, começando pela concessão e trabalhos preparatórios no setor RN7. A partir de fevereiro de 2023, essa etapa essencial ocorrerá em seções sucessivas. Para encontrar informações sobre obras em seu município, consulte as páginas dedicadas às cidades de Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste e Juvisy-sur-Orge.

A Île de France Mobilités está iniciando o trabalho preparatório. O objetivo é aproveitar os espaços necessários para o desenvolvimento do bonde. Por exemplo, na RN7, os trilhos do bonde serão construídos no centro da via. Por isso, é necessário remover as passagens subterrâneas localizadas nessa área.

As obras de concessão visam mover as redes subterrâneas (gás, eletricidade, telecomunicações, água, saneamento, etc.), atualmente localizadas sob a futura plataforma do bonde. Assim, o tráfego de bondes não será afetado pelas futuras operações de manutenção nessas redes. Essa etapa obrigatória em todos os projetos de infraestrutura é essencial para a continuidade do projeto.

Uma vez concluídas essas duas primeiras fases, o trabalho de infraestrutura pode começar. Eles consistirão especialmente na criação dos trilhos do bonde, instalação dos trilhos, construção das estações e paisagismo.