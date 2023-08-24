Juvisy-sur-Orge
Facilitando viagens, melhorando o ambiente de vida
Totalmente reurbanizado, o RN7 será transformado em uma avenida urbana plantada com árvores e vegetação, um eixo pacífico onde toda mobilidade encontra seu lugar.
- 1 faixa de bonde em cada direção, no centro da rua
- 2 faixas para carros em cada direção
- Manutenção de estacionamento, fora das estações de bonde T7
- Calçadas para pedestres
- Paisagismo
Com o desenvolvimento urbano ao longo da RN7 e a chegada do metrô 14 em Orly, o bonde T7 será essencial para chegar ao centro de emprego de Orly-Rungis e não gerar mais congestionamento de trânsito
A Estação do Observatório e o Parque
A Estação do Observatório
A estação subterrânea do Observatoire será construída sob o futuro pátio de entrada. Uma vez concluída, a estação e o pátio formarão um local de encontro que uniria o Observatório, o edifício Ducastel, o parque e as conexões com outros meios de transporte. As instalações do Observatório Camille Flammarion foram definidas em consulta com o Arquiteto dos Edifícios da França. A estação será 100% acessível a pessoas com mobilidade reduzida (PRM), graças a elevadores.
O parque
Para oferecer o melhor serviço possível à cidade e garantir tempos de viagem reduzidos, o bonde T7 passará sob o Parc Ducastel e o Parc de la Mairie. A zona de construção ficará localizada ao longo da Piver Street e os métodos de trabalho (veja abaixo) foram definidos para reduzir a área de trabalho localizada no parque. O trabalho exigirá corte de árvores, que será reduzido às necessidades rigorosas do local. Ao final das obras, o parque será restaurado, com plantio de árvores, paisagismo de qualidade e desenvolvimento de novos usos no parque.
Tráfego durante as obras
Na Rue Piver, o trabalho resultará em uma rua de mão única por cerca de 22 meses, uma reabertura de mão dupla por cerca de 23 meses e um fechamento por 7 meses ao longo da zona de obras com acesso para moradores locais. O cronograma de trabalho foi elaborado para manter o máximo de tráfego possível em ambas as direções. Ao longo da RN7, a zona de construção será instalada no meio da pista para preservar o máximo possível o tráfego de 2x2 faixas. Para isso, o trabalho será organizado por seção e meia-faixa. Assim, o tráfego nesse eixo será mantido durante o trabalho.
Atenção dada ao patrimônio paisagístico
A reurbanização do parque será realizada em consulta com os Architectes des Bâtiments de France e a Cidade: reflorestamento do parque para manter a biodiversidade, ampliação da perspectiva sobre o parque e desenvolvimento de novos usos no parque.
A estação Maréchal Leclerc e o centro da cidade
Após cruzar a rue du Maréchal Juin, o bonde T7 parará na estação Maréchal Leclerc. Localizada nas proximidades imediatas do mercado coberto, esta estação atenderá o centro da cidade de Juvisy-sur-Orge.
A rue du Maréchal Juin será desenvolvida com os trilhos de bonde, uma faixa dedicada aos motoristas e calçadas reservadas para pedestres. O paisagismo e o desenvolvimento urbano serão realizados em consonância com o projeto de reabertura do Orge.
A estação hub multimodal Juvisy
Para chegar ao terminal da linha, o bonde T7 seguirá a Avenue d'Estienne d'Orves. Como porta de entrada para a cidade, essa avenida será alargada e reurbanizada: o bonde, os ônibus e os motoristas compartilharão as mesmas faixas. Calçadas serão montadas para pedestres. A paisagagem também será implementada.
Obras preparatórias e concessionárias
Na RN7, o bonde T7 circula no centro da estrada. Para construir os futuros trilhos do bonde, é necessário liberar os espaços no centro da via atual. Isso implica a remoção das medianas centrais, incluindo aquelas plantadas.
Para manter o máximo possível as 2×2 faixas de tráfego durante o trabalho, faixas temporárias serão criadas alargando a pista nos acostamentos. Durante toda a obra, as calçadas serão reduzidas e as árvores cortadas.
As obras de concessão consistem na movimentação das redes (gás, eletricidade, telecomunicações, água, saneamento, etc.), atualmente localizadas sob a futura plataforma do bonde. Assim, o tráfego de bondes não será afetado pelas futuras operações de manutenção nessas redes. Eles também exigem a remoção de árvores localizadas nas calçadas.
Antes de realizar essas operações, todas as precauções eram tomadas para garantir que a vida selvagem não fosse afetada. No outono de 2022, um diagnóstico ecológico permitiu verificar que nenhuma das árvores envolvidas era lar de morcegos ou aves nidificantes. O abate de árvores não impactará nenhuma espécie protegida.
273 árvores serão plantadas no RN7 (para 79 árvores cortadas). Castanheiros, bordos, faias, tulipas, freixos, gafanhotos, choupos ou cerejeiras japonesas, etc. : quase 22 espécies de árvores serão replantadas ao longo da linha do bonde.
O projeto planeja encontrar alinhamentos de árvores, mas também trazer mais biodiversidade integrando várias plantações.
