Juvisy-sur-Orge

Totalmente reurbanizado, o RN7 será transformado em uma avenida urbana plantada com árvores e vegetação, um eixo pacífico onde toda mobilidade encontra seu lugar.

1 faixa de bonde em cada direção, no centro da rua

2 faixas para carros em cada direção

Manutenção de estacionamento, fora das estações de bonde T7

Calçadas para pedestres

Paisagismo

Com o desenvolvimento urbano ao longo da RN7 e a chegada do metrô 14 em Orly, o bonde T7 será essencial para chegar ao centro de emprego de Orly-Rungis e não gerar mais congestionamento de trânsito

A Estação do Observatório e o Parque

A Estação do Observatório

A estação subterrânea do Observatoire será construída sob o futuro pátio de entrada. Uma vez concluída, a estação e o pátio formarão um local de encontro que uniria o Observatório, o edifício Ducastel, o parque e as conexões com outros meios de transporte. As instalações do Observatório Camille Flammarion foram definidas em consulta com o Arquiteto dos Edifícios da França. A estação será 100% acessível a pessoas com mobilidade reduzida (PRM), graças a elevadores.