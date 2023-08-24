Métodos de trabalho adaptados
Estudos de solo foram realizados para confirmar a viabilidade de uma passagem subterrânea no nível do parque da Prefeitura de Juvisy-sur-Orge e também para definir métodos de trabalho adequados.
Esses métodos são adaptados à natureza do solo e também visam reduzir a área de construção no parque.
Técnicas de trabalho sob medida
As investigações de campo tornaram possível a realização de estudos detalhados de projeto. O objetivo é levar em conta as lições aprendidas com as investigações hidrogeológicas para reduzir melhor os impactos técnicos e ambientais da extensão.
Realizado em mais de 900 metros, o trabalho na parte subterrânea da rota é o mais longo. Eles serão contratados como prioridade. Duas técnicas de trabalho são previstas:
- Método tradicional para o túnel: o túnel será escavado com equipamentos convencionais de construção, como a escavadeira.
- Método "Mole" para a estação do Observatório e as valas: a escavação é realizada sob a laje do telhado. Esse processo evita o incômodo de um canteiro de obras ao ar livre.
Foco em estudos de solo
Investigações de campo foram realizadas em 2018 ao longo da antiga RN7 para estudar a composição do solo e confirmar a viabilidade de uma passagem subterrânea no nível do parque da Prefeitura de Juvisy-sur-Orge. Os estudos trataram especialmente do funcionamento das águas subterrâneas e das nascentes. O objetivo é tanto garantir a estabilidade dos edifícios localizados em ambos os lados da seção subterrânea quanto evitar qualquer risco de inundação.
As investigações de campo foram realizadas ao longo da EN7, no parque Ducastel e no centro da cidade de Juvisy-sur-Orge. Em particular, eles confirmam a viabilidade de um túnel sob o parque. Vários tipos de investigações foram realizadas no trajeto da extensão:
- Os levantamentos geotécnicos possibilitaram uma melhor compreensão da composição dos solos. A estrutura do trecho subterrâneo foi otimizada, o que reduzirá o tempo de intervenção;
- O estudo hidrogeológico define o funcionamento das nascentes e das águas subterrâneas. Este estudo levou em conta os riscos associados à natureza propensa a enchentes das cidades de Athis-Mons e Juvisy-sur-Orge, em conformidade com os procedimentos regulatórios relacionados à Lei da Água1;
- A inspeção de "adegas e fundações", seguida pelo chamado estudo de "sensibilidade", garante a estabilidade dos edifícios localizados próximos à área subterrânea, durante e após a obra.