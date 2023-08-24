Métodos de trabalho adaptados

Estudos de solo foram realizados para confirmar a viabilidade de uma passagem subterrânea no nível do parque da Prefeitura de Juvisy-sur-Orge e também para definir métodos de trabalho adequados.

Esses métodos são adaptados à natureza do solo e também visam reduzir a área de construção no parque.

Técnicas de trabalho sob medida

As investigações de campo tornaram possível a realização de estudos detalhados de projeto. O objetivo é levar em conta as lições aprendidas com as investigações hidrogeológicas para reduzir melhor os impactos técnicos e ambientais da extensão.

Realizado em mais de 900 metros, o trabalho na parte subterrânea da rota é o mais longo. Eles serão contratados como prioridade. Duas técnicas de trabalho são previstas: