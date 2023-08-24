Ouvindo você

Um agente local é mobilizado para informar e responder perguntas dos moradores e lojistas. Você poderá conhecê-lo facilmente durante as permanências, ou entrar em contato por telefone ou e-mail. Reuniões locais serão organizadas de tempos em tempos ao longo do ano.

Você pode escrever para ele ou ligar, não hesite!

Correspondência: [email protected]

Telefone: 06 21 63 93 67

"Meu objetivo, como agente local, é apoiar os moradores e usuários locais nessas transições, fornecendo a eles referências. Gosto desse trabalho de contato e de campo, que exige ouvir os problemas de todos e antecipar os impactos do trabalho para não pegar ninguém de surpresa."

Seu agente local