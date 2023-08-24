Fechar
Assine as notícias
Tudo sobre o projeto
Entre em contato com seu agente local
Por telefone: 06 21 63 93 67
Ouvindo você
Um agente local é mobilizado para informar e responder perguntas dos moradores e lojistas. Você poderá conhecê-lo facilmente durante as permanências, ou entrar em contato por telefone ou e-mail. Reuniões locais serão organizadas de tempos em tempos ao longo do ano.
Você pode escrever para ele ou ligar, não hesite!
Correspondência: [email protected]
Telefone: 06 21 63 93 67
"Meu objetivo, como agente local, é apoiar os moradores e usuários locais nessas transições, fornecendo a eles referências. Gosto desse trabalho de contato e de campo, que exige ouvir os problemas de todos e antecipar os impactos do trabalho para não pegar ninguém de surpresa."
Seu agente local
Participe do próximo T7 Café!
A segunda edição do T7 Café será realizada na quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, na escola primária Jules Ferry em Athis-Mons.
Os temas da pauta deste evento:
✔ Um olhar retrospectivo sobre as obras do ano de 2025, em particular no local de conversão do viaduto subterrâneo Belle Étoile, que está chegando ao fim
✔ Perspectivas para trabalhos futuros em 2026
A Île-de-France Mobilités organiza regularmente sessões de discussão para informá-lo e responder a todas as suas dúvidas sobre a extensão do bonde T7. Essas reuniões são uma oportunidade para descobrir o projeto e seus atores em um ambiente amigável, em meio a uma bebida quente e um lanche.
Edição anterior:
O primeiro T7 Café foi realizado em junho de 2025 no mercado Gravillies em Athis-Mons.
Seu tema era a demolição e conversão do túnel subterrâneo da estrada Belle Étoile.
Se você é lojista, profissional ou morador local, encontrará aqui todas as informações sobre:
- A criação da Comissão de Estabelecimento Amigável (CRA) para os comerciantes e profissionais que vivem próximos à extensão do bonde T7.
- O sistema de informação local para levantar suas dúvidas relacionadas ao trabalho.
- O procedimento preventivo resumido visava proteger edifícios próximos ao local.
A Comissão de Liquidação Amigável (CRA)
A Île-de-France Mobilités queria estabelecer um processo de liquidação amigável, gerenciado pela Comissão de Liquidação Amigável (CRA).
Esta comissão examina as reivindicações de indenização apresentadas por profissionais que vivem próximos à rota da extensão do bonde T7.
Comerciantes e artesãos registrados no registro comercial ou de ofícios, que moram próximos à rota e que se estabeleceram antes da data da declaração de utilidade pública do projeto, promulgada em 21 de novembro de 2021, são elegíveis. Para serem indenizados, profissionais locais devem ter sofrido danos que são consequência direta do trabalho de infraestrutura no bonde T7.
A secretaria da CRA é fornecida pela Setec Organisation, gerente de projeto da Île-France-Mobilités para o projeto do bonde T7:
Organização Setec
Equipe do projeto do bonde T7, Secretaria da comissão de estabelecimento amigável
Departamento de Infraestrutura e Mobilidade
42-52, quai de la Rapée, CS 71230
Cedex de Paris 12
Para entrar com uma reivindicação de indenização, baixe e preencha os documentos abaixo.
Baixe o Guia do Comerciante
Baixe o Formulário de Solicitação
O procedimento sumário preventivo
A extensão do bonde T7 faz parte de um ambiente urbano denso e está próxima a muitas residências. Apesar de todas as precauções tomadas, o canteiro de obras pode impactar edifícios vizinhos. A Île-de-France Mobilités, portanto, implementou um procedimento sumário preventivo, acompanhado por um perito independente nomeado pelo Tribunal Administrativo. Este especialista verifica previamente a condição dos edifícios vizinhos e identifica os riscos de deterioração que podem afetá-los durante o trabalho. Essa é a garantia para os moradores locais de uma gestão objetiva e neutra de qualquer dano. Os residentes envolvidos com a expertise são informados por carta e mantidos informados sobre o andamento do procedimento.
Para mais informações, veja o artigo abaixo.