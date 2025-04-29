Para melhor entender o resumo preventivo do projeto de extensão do bonde T7

A extensão do bonde T7 faz parte de um ambiente urbano denso e está próxima a muitas residências. Apesar de todas as precauções tomadas pelas construtoras, este projeto provavelmente terá impacto em certos edifícios. Para antecipar quaisquer problemas que possam surgir, a Île-de-France Mobilités comprometeu-se, como proprietária do projeto, com a implementação de um procedimento preventivo sumário junto ao Tribunal Administrativo de Versalhes.

O que são procedimentos preventivos sumários?

O procedimento sumário preventivo é um procedimento legal clássico para esse tipo de operação e trabalho, no qual um perito independente nomeado pelo Tribunal Administrativo verifica previamente a condição dos edifícios vizinhos e identifica os riscos de deterioração que possam afetá-los durante o trabalho. Essa é a garantia para os moradores locais de uma gestão objetiva e neutra de quaisquer danos causados pelo trabalho em edifícios vizinhos.

No caso da extensão do bonde T7, esse procedimento é essencial para proteger tanto os moradores locais quanto os responsáveis pelo projeto. No caso de danos encontrados após o início do trabalho, os dados coletados a montante permitirão uma melhor compreensão das causas e identificar as responsabilidades, facilitando assim a resolução justa do problema.

Quem se preocupa com esse procedimento?

O procedimento preventivo resumido envolve "implicar" moradores locais cujos imóveis construídos podem ser impactados pelo canteiro de obras. Esses chamados "réus" são informados pelo correio de que estão preocupados com o relatório pericial e que serão mantidos informados sobre o andamento do procedimento.

O proprietário do projeto define um perímetro de moradores potencialmente impactados de acordo com a proximidade dos edifícios com o local, os riscos potenciais para os edifícios, as metodologias de trabalho utilizadas e os estudos de campo realizados.

Se o perito judicial considerar que esse perímetro deve ser ampliado, ele ou ela pode solicitar ao Tribunal que amplie a área escolhida para incluir novos moradores.

Como funciona o procedimento?

Antes do trabalho : Um perito judicial é nomeado pelo Tribunal Administrativo a pedido da Île-de-France Mobilités e começa visitando os edifícios e terrenos próximos ao canteiro de obras dentro do perímetro pré-definido. Assim, ele realiza um inventário detalhado.

Durante o trabalho : Se algum dano aparecer no perímetro durante o canteiro de obras (como rachaduras ou outros danos), o especialista intervém para anotar e analisar esses distúrbios. Ele documenta as possíveis causas do dano para determinar se o dano está relacionado à obra ou é resultado de outros fatores.

Ao final do trabalho : Quando o trabalho é concluído, o especialista pode retornar ao local para examinar os edifícios e terrenos. Ele poderá realizar uma nova inspeção para identificar quaisquer novos distúrbios. Essa etapa permite verificar se o trabalho causou danos adicionais ou se a condição inicial dos acessórios não mudou.

Após o trabalho : Após todas as observações serem concluídas, o especialista escreve um relatório pericial final. Este relatório inclui as conclusões feitas antes, durante e depois do trabalho. Ele é entregue aos proprietários envolvidos e serve como documento oficial para decidir em caso de disputa, especificando quaisquer responsabilidades.

Quem é o especialista e como ele é nomeado?

O perito é nomeado pelo Tribunal Administrativo de Versalhes. Ele é um profissional reconhecido na área de engenharia civil. Ele está registrado na lista de especialistas do Tribunal de Apelação de Paris, garantindo sua independência e expertise. Esse processo de designação tem como objetivo garantir uma avaliação imparcial e rigorosa dos possíveis distúrbios.

Quando os proprietários são contatados pelo Especialista?

Os relatórios pré-trabalho devem ser feitos o mais próximo possível do início do trabalho (entre 2 semanas e 1 mês antes). Dada a natureza, cronograma e escopo do trabalho realizado pela Île-de-France Mobilités, os relatórios prévios serão realizados por setor e programados ao longo de vários anos, até o início das últimas fases do trabalho.

Dependendo da localização de sua residência e do cronograma de trabalho na área, os proprietários podem não ser contatados pelo especialista até alguns anos depois, ao final do trabalho.