ExtensãoAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge
Suas perguntas
Você tem alguma dúvida sobre o projeto? A resposta pode já estar neste FAQ. Se não, entre em contato com a equipe do projeto!
- Por que o bonde T7 entre Athis-Mons e Juvisy?
- Por que o bonde em vez de outro meio de transporte?
- Qual é o custo do projeto? Quem financia?
- Quando o bonde T7 entre Juvisy-sur-Orge e Villejuif será colocado em operação?
- Onde os bondes que não estão funcionando estarão estacionados?
- Como serão os trilhos do bonde?
- Quais são as conexões planejadas com outros meios de transporte?
- Quantos passageiros o bonde T7 poderá transportar?
- Qual será a frequência e o horário do bonde T7?
- Como funcionará a atual rede de ônibus com a chegada do bonde T7?
- Qual será o tempo de viagem entre Villejuif e Juvisy-sur-Orge? E entre Juvisy-sur-Orge e o Polo Orly-Rungis?
- O que é o Grand Pôle Intermodal de Juvisy-sur-Orge?
- As obras terão impacto no tráfego (RN7 e o centro de Juvisy)?
- Esse trabalho vai causar incômodo para os moradores locais?
- Ainda haverá vagas de estacionamento disponíveis durante as obras?
- No caso de diminuição da atividade econômica ligada às obras, a compensação é oferecida?
- Como podemos ter certeza de que o trabalho não afetará os prédios próximos?