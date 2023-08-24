ExtensãoAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge
Qual será a configuração da estação subterrânea do Observatório?
A estação Observatório, localizada a uma profundidade de 17 metros, será configurada mais como uma estação de metrô. O acesso será pelo pátio do Observatório e pela RN7 por elevadores, escadas rolantes e escadas simples.
Esses acessos levam a um mezanino onde os passageiros podem escolher sua direção.
Na superfície, a praça em frente ao Observatório abrigará os terminais de bilheteria e o estacionamento para bicicletas.
Além disso, a estação será equipada com todos os dispositivos de segurança específicos para estações subterrâneas.