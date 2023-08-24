Qual será a configuração da estação subterrânea do Observatório?

A estação Observatório, localizada a uma profundidade de 17 metros, será configurada mais como uma estação de metrô. O acesso será pelo pátio do Observatório e pela RN7 por elevadores, escadas rolantes e escadas simples.

Esses acessos levam a um mezanino onde os passageiros podem escolher sua direção.

Na superfície, a praça em frente ao Observatório abrigará os terminais de bilheteria e o estacionamento para bicicletas.

Além disso, a estação será equipada com todos os dispositivos de segurança específicos para estações subterrâneas.