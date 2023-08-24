Descubra o projeto

O projeto em um olhar

Uma oportunidade para o sul da Île-de-France

O bonde T7 circula hoje entre as estações Villejuif-Louis Aragon e Athis-Mons-Porte de l'Essonne. Com a extensão da linha até Juvisy-Sur-Orge, viagens locais e viagens de negócios serão ainda mais facilitadas:

Um serviço reforçado para instalações públicas, áreas comerciais e a área de emprego de Orly-Rungis .

. Novas conexões com o metrô 7, RER C e RER D, o ônibus TVM, linhas de ônibus do Grand Pôle Intermodal de Juvisy-Sur-Orge e com as futuras linhas 14, 15 e 18.

Um serviço frequente, confiável e rápido graças às faixas dedicadas ao bonde na maior parte do trajeto (apenas a Avenue d'Estienne d'Orves em Juvisy é afetada pelo tráfego compartilhado entre carros e o bonde)

Circulando em um ambiente renovado... e preservado

A extensão do bonde T7 segue uma abordagem ambiental exigente.

Da RN7 em Athis-Mons até o centro da cidade de Juvisy-Sur-Orge, o bonde T7 atenderá setores em plena renovação e fortalecerá a atratividade do território. O plantio de árvores e o desenvolvimento de caminhos para pedestres na RN7 contribuirão para a renovação do ambiente de vida e para a criação de uma avenida urbana mais tranquila.

Em Juvisy-Sur-Orge, o Observatório Camille Flammarion, classificado como Monumento Histórico em 2009, o edifício Ducastel e o parque serão enriquecidos por um novo pátio arborizado cujas coberturas leves evitarão o efeito de "ilha de calor".

Estudados com bastante antecedência, os métodos de integração do projeto também visam preservar os lençols freáticos. Além disso, a rota escolhida preserva a possibilidade de reabrir o Cours de l'Orge.