Descubra o projeto
O bonde T7 acompanha uma demanda crescente de viagens, com a requalificação do antigo RN7 e a chegada do metrô 14 ao aeroporto de Orly. Ele promoverá conexões com o metrô 7, as futuras linhas 14, 15 e 18, bem como o RER C e D e o ônibus TVM. A extensão conectará a cidade de Athis-Mons a Juvisy-sur-Orge, via Paray-Vieille-Poste, em 12 minutos.
O projeto em um olhar
Uma oportunidade para o sul da Île-de-France
O bonde T7 circula hoje entre as estações Villejuif-Louis Aragon e Athis-Mons-Porte de l'Essonne. Com a extensão da linha até Juvisy-Sur-Orge, viagens locais e viagens de negócios serão ainda mais facilitadas:
- Um serviço reforçado para instalações públicas, áreas comerciais e a área de emprego de Orly-Rungis.
- Novas conexões com o metrô 7, RER C e RER D, o ônibus TVM, linhas de ônibus do Grand Pôle Intermodal de Juvisy-Sur-Orge e com as futuras linhas 14, 15 e 18.
- Athis-Mons e Paray-Vieille Poste conectam a Juvisy-Sur-Orge em 12 minutos.
- Um serviço frequente, confiável e rápido graças às faixas dedicadas ao bonde na maior parte do trajeto (apenas a Avenue d'Estienne d'Orves em Juvisy é afetada pelo tráfego compartilhado entre carros e o bonde)
Circulando em um ambiente renovado... e preservado
A extensão do bonde T7 segue uma abordagem ambiental exigente.
Da RN7 em Athis-Mons até o centro da cidade de Juvisy-Sur-Orge, o bonde T7 atenderá setores em plena renovação e fortalecerá a atratividade do território. O plantio de árvores e o desenvolvimento de caminhos para pedestres na RN7 contribuirão para a renovação do ambiente de vida e para a criação de uma avenida urbana mais tranquila.
Em Juvisy-Sur-Orge, o Observatório Camille Flammarion, classificado como Monumento Histórico em 2009, o edifício Ducastel e o parque serão enriquecidos por um novo pátio arborizado cujas coberturas leves evitarão o efeito de "ilha de calor".
Estudados com bastante antecedência, os métodos de integração do projeto também visam preservar os lençols freáticos. Além disso, a rota escolhida preserva a possibilidade de reabrir o Cours de l'Orge.
- 3,7 km de nova linha entre Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste e Juvisy-Sur-Orge
- Novas conexões com os metrôs 7, 14, 15 e 18 / RER C e D / TVM
- 7 dias por semana, das 5h às 00h30.
- 60.000 passageiros em toda a linha
- Juvisy-Orly em menos de 30 minutos
- 100% acessível para pessoas com mobilidade reduzida
A rota e suas correspondências
Com sua faixa dedicada e prioridade nos semáforos, o bonde oferece tempos de viagem reduzidos e alta frequência de passagem. Assim, o bonde T7 levará cerca de 22 minutos para conectar o entroncamento Juvisy-Sur-Orge ao centro de Orly-Rungis.
A extensão do bonde T7 atenderá Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste e Juvisy-sur-Orge graças à criação de 6 novas estações, incluindo uma estação subterrânea.
O bonde T7 oferecerá conexões com diferentes linhas:
- as linhas 14 e 18 no Aeroporto de Orly,
- Linhas de metrô 7 e 15 em Villejuif-Louis Aragon,
- o RER C e D no entroncamento Juvisy-sur-Orge,
- a rede local de ônibus dos polos de Athis-Mons e Juvisy-sur-Ogre.
O bonde T7 estendido significa uma conexão melhor entre Essonne e Val-de-Marne e conexões mais fáceis entre Paris e os subúrbios do sul!
Um projeto para revitalizar o território
Serviço para instalações e lojas
Projetado para uso prático, a extensão do bonde T7 atenderá muitas instalações públicas (hospital, tribunal de primeira instância e delegacia de polícia em Juvisy-sur-Orge, centro aquático, etc.), áreas comerciais (centro comercial Carrefour em Athis-Mons, mercado Juvisy-sur-Ogre), lojas locais e o complexo hoteleiro Orly.
O projeto também proporcionará acesso ao setor Orly-Rungis pelo sul, o principal polo econômico do sul da Île-de-France, com seus 65.000 empregos e 5.500 empresas.
Um novo bonde, espaços públicos reurbanizados
A extensão da linha de bonde T7 apoia as operações de reurbanização das cidades que atravessa:
- Em Athis-Mons e Paray-Vieille Poste, o bonde contribuirá para a reurbanização da RN7, que se tornará um verdadeiro boulevard urbano. Programas de moradia, varejo e serviços encontrarão seu lugar aqui.
- A Avenue d'Estienne d'Orves será a nova porta de entrada para Juvisy-Sur-Orge a partir do Grand Pôle Intermodal.
- A inserção do bonde T7 Place du Maréchal Leclerc será tratada de acordo com a estrutura existente.
- A travessia subterrânea do Parc de la Mairie será acompanhada por uma recomposição paisagística.
Os principais passos
- Fevereiro de 2023: Inauguração da concessão e obras preparatórias
- Outono 2023: Inquérito ambiental público
- Início de 2025: Lançamento de obras de desenvolvimento urbano no setor RN7
- 2026: Início das obras de infraestrutura na linha e no túnel
- Horizonte 2031: Testes e ensaio seco, comissionamento provisório