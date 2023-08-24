Quais efeitos a chegada do bonde T7 terá no tráfego (RN7, Juvisy-sur-Orge, Val d'Athis, etc.)?

A chegada do bonde T7 é uma oportunidade para requalificar a RN7, transformando-a em um verdadeiro boulevard urbano.

Todas as passagens subterrâneas (de rua ou de pedestres) serão removidas. A RN7 terá faixas de tráfego 2x2. O bonde será inserido no centro das faixas de tráfego. Ao sul do cruzamento da Pirâmide, ciclovias serão adicionadas a essas instalações.