Qual é o custo do projeto? Quem financia?

O custo do bonde T7 entre Athis-Mons e Juvisy-sur-Orge é estimado em 223,5 milhões de euros (valor de 2011). Essa figura inclui: os estudos e todos os trabalhos de desenvolvimento e requalificação associados à integração do sistema de transporte.

O custo dos trens adicionais, necessários para a entrada em funcionamento da extensão, é estimado em €33 milhões sem impostos.

O projeto é cofinanciado pela Região, pelo Conselho Geral de Essonne e pelo Estado para a construção da infraestrutura. A Île-de-France Mobilités financia o material rodante (trens) e todos os custos operacionais.

Além disso, a Île-de-France Mobilités é a gerente do projeto.