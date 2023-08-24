Por que precisamos de um túnel se estamos construindo um bonde?

O bonde T7 passa sob a RN7 e circula 900 metros subterrâneos entre o planalto e o centro da cidade de Juvisy. Essa rota é resultado de uma reflexão sobre os tempos de viagem, respeito pela urbanização existente e a inserção do bonde no centro de Juvisy. A passagem subterrânea do bonde T7 garante os melhores tempos de viagem e condições de integração para o bonde, ao mesmo tempo em que limita seu impacto em terra.

O objetivo é manter tempos de viagem competitivos, mas também facilitar a inserção do bonde T7 entre o planalto Juvisy-sur-Orge e o centro da cidade, onde há uma encosta muito íngreme (o bonde tem capacidade limitada para superar as encostas). Além disso, a passagem subterrânea deve permitir um compromisso entre proteger o patrimônio arbóreo do parque e limitar o impacto sobre edifícios e tráfego.