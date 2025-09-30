ExtensãoAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge
Quantas estações estão planejadas na rota? Onde eles estão localizados?
O trecho do bonde T7 que será construído entre Juvisy-sur-Orge e Athis-Mons para completar a ligação com Villejuif inclui 6 estações, uma das quais é subterrânea:
- Juvisy RER , que eventualmente será o terminal do bonde T7 entre Juvisy e Villejuif, permitirá uma conexão com o RER D e C e a rede local de ônibus de Juvisy-sur-Orge;
- Maréchal Leclerc , que atende o centro da cidade de Juvisy-sur-Orge;
- Observatório, que é uma estação subterrânea, localizada sob o Parvis de l'Observatoire (Juvisy-sur-Orge);
- o estádio Delaune , que dá acesso ao bairro Noyer Renard e ao estádio (Athis-Mons);
- Pirâmide no cruzamento da Pirâmide (Athis-Mons);
- Le Contin está localizada na RN7 (Athis-Mons / Paray Vieille Poste).
Assim, o bonde T7 terá um total de 24 estações.