O túnel terá impacto no meio ambiente? O túnel poderia impactar as nascentes do parque da prefeitura?

O trecho do túnel do bonde T7 tem cerca de 900 metros de comprimento; Inclui uma seção coberta (túnel e cut-and-cover) de 510 metros e uma seção de 240 metros de acesso de hoppers.

O túnel terá profundidade suficiente sob o parque da Prefeitura para não ter impacto no patrimônio construído. A compensação das plantas será implementada com pelo menos uma árvore replantada para uma árvore removida durante a fase de criação do túnel.

As primeiras pesquisas foram realizadas em 2010, concluídas em 2014 e de 2018 a 2020, para conhecer a constituição do subsolo no nível do parque da Prefeitura. Essas pesquisas confirmaram a viabilidade do túnel e definiram os métodos de construção adaptados ao ambiente. Além disso, as pesquisas e estudos de projeto de túneis resultantes possibilitaram a proteção dos aquíferos e nascentes da área, que, portanto, serão pouco impactados por essa estrutura subterrânea.

Estudos hidrogeológicos (ou seja, água subterrânea em relação aos tipos de solo) foram realizados para adaptar o projeto e as metodologias das obras às características dos solos, dos aquíferos e nascentes.