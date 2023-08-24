Como o túnel será construído?

O túnel será construído usando o "método tradicional", ou seja, com uma pá mecânica e com a ajuda de ferramentas específicas para perfurar rochas. Após a escavação do túnel, blocos de terra instáveis e pedras serão removidos para evitar danos adicionais. O suporte será então implementado; Ela serve como uma casca para o túnel e evita possíveis afundamentos do solo. Ao final das obras, as vias de acesso à Prefeitura de Juvisy-sur-Orge serão reformadas.

Perfuração em túneis em etapas usando técnicas adaptadas à situação local