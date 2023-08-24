ExtensãoAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge
O que é o Grand Pôle Intermodal de Juvisy-sur-Orge?
O Grand Pôle Intermodal (GPI) de Juvisy-sur-Orge é um centro estratégico de conexão no sul da região da Île-de-France, recebendo 104.000 passageiros diariamente. Idealmente localizado, é o ponto de intercâmbio entre o RER C e D e é atendido por 28 linhas de ônibus divididas em três estações rodoviárias.
Após vários anos de obras de renovação, o novo GPI foi inaugurado em novembro de 2019. Sua transformação contribui para transformar o distrito da estação em um novo centro urbano de intercâmbio, melhorando a intermodalidade e facilitando o deslocamento de passageiros e moradores locais.
Essa reforma permite que atenda às expectativas de todos os viajantes e ofereça mais serviços:
- Mais conforto
Os espaços são mais luminosos, mais abertos, mais acolhedores e novos móveis são desenvolvidos.
- Mais acessibilidade para todos
As conexões entre distritos são facilitadas por uma passarela dedicada ao tráfego suave (pedestres, bicicletas, para as quais são fornecidos abrigos seguros). Pessoas com mobilidade reduzida podem se beneficiar de bilheterias adaptadas, elevadores e iluminação otimizada.
Beacons sonoros são instalados para pessoas com deficiência visual.
- Mais tempo economizado
A circulação foi completamente redesenhada dentro do centro, especialmente por meio da extensão do subterrâneo norte (para oferecer um segundo acesso às plataformas da Praça da Prefeitura até o novo prédio de passageiros). O tempo também é economizado com a criação e reforma dos elevadores.
- Mais respeito pelo meio ambiente
A promoção do transporte público e a implementação de novos modos de transporte suave (ciclismo, caminhada, etc.) oferecem uma verdadeira alternativa ao carro particular.