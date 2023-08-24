O que é o Grand Pôle Intermodal de Juvisy-sur-Orge?

O Grand Pôle Intermodal (GPI) de Juvisy-sur-Orge é um centro estratégico de conexão no sul da região da Île-de-France, recebendo 104.000 passageiros diariamente. Idealmente localizado, é o ponto de intercâmbio entre o RER C e D e é atendido por 28 linhas de ônibus divididas em três estações rodoviárias.

Após vários anos de obras de renovação, o novo GPI foi inaugurado em novembro de 2019. Sua transformação contribui para transformar o distrito da estação em um novo centro urbano de intercâmbio, melhorando a intermodalidade e facilitando o deslocamento de passageiros e moradores locais.

Essa reforma permite que atenda às expectativas de todos os viajantes e ofereça mais serviços: