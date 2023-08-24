Por que o bonde T7 entre Athis-Mons e Juvisy?

A linha de bonde 7 foi inicialmente projetada para uma ligação de Juvisy-sur-Orge (estação RER) a Villejuif (estação de metrô Villejuif – Louis-Aragon, linha 7).

Por razões operacionais, técnicas e financeiras, o projeto foi inicialmente realizado de Villejuif até Athis-Mons. O bonde entrou em operação em outubro de 2013.

A extensão do bonde T7 entre Athis-Mons e Juvisy-sur-Orge faz parte de um projeto global cujos principais objetivos são:

para melhorar o deslocamento de subúrbio em subúrbio (atendendo centros de emprego como Orly-Rungis, bem como lojas e instalações locais) e dos subúrbios para Paris.

incentivar o abandono do uso de carros particulares em favor do transporte público

fortalecer a oferta de transporte público em Val-de-Marne e Essonne graças às inúmeras conexões criadas com os diversos modos de transporte pesado (metrô, RER C e D) e as muitas linhas da rede local de ônibus.

A extensão do bonde T7 também é uma oportunidade para:

reclassificar a Avenue François Mitterrand (ex-RN7) como um boulevard urbano removendo as passagens subterrâneas;

reurbanizar o espaço público para permitir melhor convivência entre os diferentes meios de transporte (bonde, carros, bicicletas e pedestres).

A chegada do bonde T7 ao entroncamento Juvisy-sur-Orge possibilitará melhorar a área atravessada para o benefício da qualidade de vida (modernização do centro da cidade de Juvisy-sur-Orge, reurbanização da Avenue Estienne d'Orves, etc.)