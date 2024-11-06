O projeto tem permissão ambiental?

O projeto foi submetido a uma avaliação ambiental sob o âmbito da Lei da Água. Após um estudo dos efeitos ambientais e das medidas associadas de evitação, redução e compensação, o arquivo de autorização ambiental foi submetido a uma investigação pública no final de 2023. Após as contribuições do público, o comissário investigador emitiu um parecer favorável, permitindo a obtenção de uma ordem de autorização ambiental da província. Essa autorização valida métodos de construção e medidas compensatórias, como a reconstituição de uma área úmida, e exige monitoramento durante a fase de construção e operação. O trabalho de desenvolvimento urbano da RN7 começará no primeiro trimestre de 2025.

Consulte a ordem de autorização ambiental para o projeto, bem como o relatório e as conclusões do comissário investigador na área da Media Library, clicando aqui.

Consulte o arquivo da investigação ambiental pública clicando aqui.