Por que o bonde em vez de outro meio de transporte?

Cada meio de transporte (trem, metrô, bonde, ônibus) atende a uma necessidade específica. A escolha do modo é, portanto, determinada de acordo com as necessidades de transporte de um território e estimativas de tráfego.

O bonde facilita as viagens de subúrbio em subúrbio, oferecendo um excelente serviço ao território (interestação de 500 metros). Ela se encaixa na morfologia da cidade e possibilita atrair passageiros para transportes mais estruturados, como estações RER ou metrô. Também é a resposta mais adequada às estimativas de tráfego na rota em questão: 48.000 passageiros são esperados por dia.

Graças a uma faixa dedicada e prioridade nos semáforos, o bonde oferece horários de viagem confiáveis e alta frequência de passagem (4 minutos no horário de pico e 8 minutos fora do horário de pico). Além disso, o bonde é um meio de transporte silencioso e não poluente. Oferece um serviço de alta qualidade ao mesmo tempo em que atende a todos os públicos: o bonde é 100% acessível para pessoas com mobilidade reduzida.

Além disso, a criação desse transporte terrestre também contribuirá para a reurbanização e requalificação da antiga RN7, que é um eixo rodoviário atualmente subvalorizado no atual cenário urbano.