Onde os bondes que não estão funcionando estarão estacionados?

Os bondes serão armazenados no local da oficina de manutenção de Vitry-sur-Seine (construída durante a primeira fase do bonde do Bonde 7).

Este local permite o estacionamento de trens, sua manutenção (reparo, manutenção, limpeza, etc.) e também inclui todas as funções operacionais, como a sala de controle ou as salas dos funcionários.

Para permitir uma boa regulação dos bondes (garantindo regularidade ótima em toda a linha), alguns trens também podem ser armazenados nos terminais (Villejuif, centro de integração Juvisy-sur-Orge) e possivelmente também no centro Athis-Mons.