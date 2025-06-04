Como podemos ter certeza de que o trabalho não afetará os prédios próximos?

A Île-de-France Mobilités e as construtoras estão tomando todas as precauções para garantir que os edifícios não sejam impactados pelo canteiro de obras.

Para poder ser vigilante sobre os edifícios mais próximos do local, a Île-de-France Mobilités comprometeu-se a estabelecer um procedimento preventivo sumário junto ao Tribunal Administrativo. Esse procedimento é realizado por um perito independente que verifica previamente a condição dos edifícios vizinhos e identifica os riscos de deterioração que podem afetá-los durante o trabalho. Assim, no caso de danos observados após o início do trabalho, os dados coletados a montante permitirão melhor compreender as causas e identificar as responsabilidades, facilitando assim a resolução justa do problema.

As pessoas envolvidas no procedimento preventivo sumário são informadas por correio.

Se esse não for seu caso e você notar danos, entre em contato com o proprietário do projeto:

Correspondência: [email protected]

Telefone: 06 21 63 93 67