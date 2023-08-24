ExtensãoAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge
Como as estações serão desenvolvidas?
As estações são projetadas para acomodar trens de bonde de 33 metros de comprimento. As plataformas estarão totalmente acessíveis.
A plataforma da estação de entroncamento Juvisy-sur-Orge será mais larga para facilitar o fluxo de pedestres em conexão com as linhas de ônibus da rede local e o RER.
As estações serão equipadas com um terminal de bilheteria (para comprar ingressos ou recarregar seu passe Navigo), assentos e telas de informações para saber o tempo de espera antes dos próximos bondes.