Como as estações serão desenvolvidas?

As estações são projetadas para acomodar trens de bonde de 33 metros de comprimento. As plataformas estarão totalmente acessíveis.

A plataforma da estação de entroncamento Juvisy-sur-Orge será mais larga para facilitar o fluxo de pedestres em conexão com as linhas de ônibus da rede local e o RER.

As estações serão equipadas com um terminal de bilheteria (para comprar ingressos ou recarregar seu passe Navigo), assentos e telas de informações para saber o tempo de espera antes dos próximos bondes.