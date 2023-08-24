Assine as notícias

Proteção dos dados pessoais:

As pessoas envolvidas neste tratamento possuem, a qualquer momento e nas condições previstas por lei, direito de acesso, retificação e oposição, limitação de apagamento, portabilidade, para comunicar instruções sobre o destino de seus dados em caso de morte, retirada do consentimento e direito de apresentar objeção à autoridade competente.

Para exercer seus direitos, por favor, entre em contato com nosso Responsável pela Proteção de Dados por correio ou correio (Ile deFrance Mobilités, 41 rue de Châteaudun - 75009 Paris ou [email protected] indicando seus sobrenomes, primeiros nomes e dados de contato e fornecendo comprovante de identidade.