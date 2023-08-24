Athis-Mons - Porte de l'Essonne

A estação Athis-Mons Porte de l'Essonne é o ponto de conexão da extensão com a linha existente.

O Contin

A estação Le Contin ficará localizada no centro da Avenue François Mitterrand, na periferia da Paray-Vieille-Poste.

Estádio Delaune

A estação Stade Delaune atenderá o distrito Noyer Renard e oferecerá conexão com a linha de ônibus 399.

Obras preparatórias e concessionárias

Na RN7, o bonde T7 circula no centro da estrada. Para construir os futuros trilhos do bonde, é necessário liberar os espaços no centro da via atual. Isso implica a remoção das medianas centrais, incluindo aquelas plantadas.

Para manter o máximo possível as 2×2 faixas de tráfego durante o trabalho, faixas temporárias serão criadas alargando a pista nos acostamentos. Pelo tempo

do trabalho, as calçadas serão reduzidas e as árvores cortadas.

As obras de concessão consistem na movimentação das redes (gás, eletricidade, telecomunicações, água, saneamento, etc.), atualmente localizadas sob a futura plataforma do bonde. Assim, o tráfego de bondes não será afetado pelas futuras operações de manutenção nessas redes. Eles também exigem a remoção de árvores localizadas nas calçadas.