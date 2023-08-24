Athis-Mons

Na RN7, o bonde T7 circula no centro da estrada. Para construir os futuros trilhos do bonde, é necessário liberar os espaços no centro da via atual. Isso implica a remoção das medianas centrais, incluindo aquelas plantadas.

Para manter o máximo possível as 2×2 faixas de tráfego durante o trabalho, faixas temporárias serão criadas alargando a pista nos acostamentos. Pelo tempo

do trabalho, as calçadas serão reduzidas e as árvores cortadas.

As obras de concessão consistem na movimentação das redes (gás, eletricidade, telecomunicações, água, saneamento, etc.), atualmente localizadas sob a futura plataforma do bonde. Assim, o tráfego de bondes não será afetado pelas futuras operações de manutenção nessas redes. Eles também exigem a remoção de árvores localizadas nas calçadas.

Antes de realizar essas operações, todas as precauções eram tomadas para garantir que a vida selvagem não fosse afetada. No outono de 2022, um diagnóstico ecológico permitiu verificar que nenhuma das árvores envolvidas era lar de morcegos ou aves nidificantes. O abate de árvores não impactará nenhuma espécie protegida.

273 árvores serão plantadas no RN7 (para 79 árvores cortadas). Castanheiros, bordos, faias, tulipas, freixos, gafanhotos, choupos ou cerejeiras japonesas, etc. : quase 22 espécies de árvores serão replantadas ao longo da linha do bonde.

O projeto planeja encontrar alinhamentos de árvores, mas também trazer mais biodiversidade integrando várias plantações.