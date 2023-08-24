Athis-Mons
Facilitando viagens, melhorando o ambiente de vida
Totalmente reurbanizado, o RN7 será transformado em uma avenida urbana plantada com árvores e vegetação, um eixo pacífico onde toda mobilidade encontra seu lugar.
- 1 faixa de bonde em cada direção, no centro da rua
- 2 faixas para carros em cada direção
- Manutenção de estacionamento, fora das estações de bonde T7
- Calçadas para pedestres
- Paisagismo
Com o desenvolvimento urbano ao longo da RN7 e a chegada do metrô 14 em Orly, o bonde T7 será essencial para chegar ao centro de empregos de Orly-Rungis e não gerar mais congestionamento.
Athis-Mons - Porte de l'Essonne
A estação Athis-Mons Porte de l'Essonne é o ponto de conexão da extensão com a linha existente.
O Contin
A estação Le Contin ficará localizada no centro da Avenue François Mitterrand, na periferia da Paray-Vieille-Poste.
Estádio Delaune
A estação Stade Delaune atenderá o distrito Noyer Renard e oferecerá conexão com a linha de ônibus 399.
Pirâmide
O mercado Gravilliers, a clínica Jean Vallès e a escola secundária Marcel Pagnol estarão acessíveis a partir da estação Pyramide Crossroads.
Obras preparatórias e concessionárias
Na RN7, o bonde T7 circula no centro da estrada. Para construir os futuros trilhos do bonde, é necessário liberar os espaços no centro da via atual. Isso implica a remoção das medianas centrais, incluindo aquelas plantadas.
Para manter o máximo possível as 2×2 faixas de tráfego durante o trabalho, faixas temporárias serão criadas alargando a pista nos acostamentos. Pelo tempo
do trabalho, as calçadas serão reduzidas e as árvores cortadas.
As obras de concessão consistem na movimentação das redes (gás, eletricidade, telecomunicações, água, saneamento, etc.), atualmente localizadas sob a futura plataforma do bonde. Assim, o tráfego de bondes não será afetado pelas futuras operações de manutenção nessas redes. Eles também exigem a remoção de árvores localizadas nas calçadas.
Antes de realizar essas operações, todas as precauções eram tomadas para garantir que a vida selvagem não fosse afetada. No outono de 2022, um diagnóstico ecológico permitiu verificar que nenhuma das árvores envolvidas era lar de morcegos ou aves nidificantes. O abate de árvores não impactará nenhuma espécie protegida.
273 árvores serão plantadas no RN7 (para 79 árvores cortadas). Castanheiros, bordos, faias, tulipas, freixos, gafanhotos, choupos ou cerejeiras japonesas, etc. : quase 22 espécies de árvores serão replantadas ao longo da linha do bonde.
O projeto planeja encontrar alinhamentos de árvores, mas também trazer mais biodiversidade integrando várias plantações.