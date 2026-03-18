Este serviço está disponível 7 dias por semana, das 6h à meia-noite (e às 2h de sexta e sábado em Paris) e exige reserva com pelo menos 48 horas de antecedência para pedidos pontuais. Pode ser feito por telefone, correio ou e-mail para a agência do seu departamento (lista abaixo).

Para poder se beneficiar desse serviço, você deve solicitar a associação na agência Pam onde mora. As condições de acesso são especificadas nos sites de cada rede. Uma vez que a solicitação seja aceita, é possível acessar o serviço.