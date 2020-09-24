Ele é organizado de duas maneiras diferentes:

Em uma linha virtual: assim como em uma linha de ônibus convencional, o Transporte Responsivo à Demanda tem uma rota definida e para. O ônibus só sai quando os passageiros já fizeram uma reserva na linha.

Por área: Não há uma rota pré-definida. O Transporte Responsivo à Demanda é realizado dentro de um determinado perímetro: dependendo do ponto de partida, o viajante tem acesso a um ou mais pontos de ônibus. A rota do serviço de ônibus é organizada conforme a demanda.

Todos esses serviços operam com o mesmo preço de uma linha de ônibus convencional.