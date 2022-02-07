Vélib' chega no aplicativo Île-de-France Mobilités
Fazer um Vélib' com seu passe Navigo virou rotina, não virou?
Mas a partir de 8 de fevereiro, agora você poderá comprar o passe Vélib' diretamente pelo aplicativo Île-de-France Mobilités!
Quais ofertas do Velib' Métropole estão disponíveis?
Você poderá escolher entre as ofertas de curto prazo do Velib' Métropole: ofertas destinadas principalmente a usuários muito ocasionais e turistas.
Seja escolhendo um V-Ticket, um passe Classic de 24 horas, um passe Electric de 24 horas ou um passe de 3 dias: crie a mobilidade que for melhor para você!
Pegando um passe Velib' Métropole no aplicativo Île-de-France Mobilités: como usá-lo
- Selecione Velib' Métropole pela busca de rotas ou no mapa "próximo"
- Você será redirecionado para a seção "Compra" do app, em uma seção dedicada ao Velib' Métropole
- Escolha o dispositivo com o qual você desbloqueará o Vélib' : um código ou, mais simples, seu passe Navigo – ele será automaticamente vinculado à sua compra
- Depois, você é redirecionado para Velib' Métropole, onde pode escolher as ofertas e o número de bicicletas que deseja
- Basta inserir seu endereço de e-mail (que já pode ser preenchido se você estiver logado no universo Île-de-France Mobilités): não é necessário criar uma conta Velib' Métropole.
- Pague sua compra com cartão de crédito com Velib' Métropole
- Desbloqueie seu Vélib' e... Aproveite! (com segurança)
Para maior conveniência, você pode acompanhar suas compras Velib' Métropole diretamente no aplicativo Île-de-France Mobilités: se sua oferta ocasional Velib' Métropole foi adquirida enquanto estava conectado ao Île-de-France Mobilités Connect, você encontrará suas compras Velib' Métropole, assim como suas compras Navigo, no seu Espaço Pessoal, sob o título "Minhas últimas compras".
(Nota: esta página resume todas as compras feitas, mas não inclui os valores cobrados caso o pacote seja excedido. Esses valores serão comunicados por e-mail diretamente pela Velib' Métropole.)
Gerencie toda a sua mobilidade no aplicativo Île-de-France Mobilités
Cada um tem suas próprias jornadas, cada um com seus próprios desejos e, acima de tudo, com sua própria mobilidade: como existem tantas formas de viajar pela Île-de-France quanto pessoas vivendo na região Île-de-France Mobilités, a aplicação Île-de-Mobilités está sendo gradualmente enriquecida para se tornar a ferramenta de referência para toda a sua mobilidade na região da Île-de-France.
Pedalar na Île-de-France está ficando cada vez mais fácil
Desenvolvimento exponencial do serviço Véligo Location, multiplicação de estacionamento para bicicletas, criação do RER-V (para bicicletas), promoção de serviços de autoatendimento para bicicletas (como o Vélib'), coronapistas permanentes e bônus regionais e locais: nos últimos 4 anos, a Île-de-France Mobilités tem se dedicado a facilitar o ciclismo na Île-de-France