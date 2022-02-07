Vélib' chega no aplicativo Île-de-France Mobilités

Quais ofertas do Velib' Métropole estão disponíveis?

Você poderá escolher entre as ofertas de curto prazo do Velib' Métropole: ofertas destinadas principalmente a usuários muito ocasionais e turistas.

Seja escolhendo um V-Ticket, um passe Classic de 24 horas, um passe Electric de 24 horas ou um passe de 3 dias: crie a mobilidade que for melhor para você!