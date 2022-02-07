Vélib' chega no aplicativo Île-de-France Mobilités

Fazer um Vélib' com seu passe Navigo virou rotina, não virou?

Mas a partir de 8 de fevereiro, agora você poderá comprar o passe Vélib' diretamente pelo aplicativo Île-de-France Mobilités!

Quais ofertas do Velib' Métropole estão disponíveis?

Você poderá escolher entre as ofertas de curto prazo do Velib' Métropole: ofertas destinadas principalmente a usuários muito ocasionais e turistas.

Seja escolhendo um V-Ticket, um passe Classic de 24 horas, um passe Electric de 24 horas ou um passe de 3 dias: crie a mobilidade que for melhor para você!

Pegando um passe Velib' Métropole no aplicativo Île-de-France Mobilités: como usá-lo

  1. Selecione Velib' Métropole pela busca de rotas ou no mapa "próximo"
  2. Você será redirecionado para a seção "Compra" do app, em uma seção dedicada ao Velib' Métropole
  3. Escolha o dispositivo com o qual você desbloqueará o Vélib' : um código ou, mais simples, seu passe Navigo – ele será automaticamente vinculado à sua compra
  4. Depois, você é redirecionado para Velib' Métropole, onde pode escolher as ofertas e o número de bicicletas que deseja
  5. Basta inserir seu endereço de e-mail (que já pode ser preenchido se você estiver logado no universo Île-de-France Mobilités): não é necessário criar uma conta Velib' Métropole.
  6. Pague sua compra com cartão de crédito com Velib' Métropole
  7. Desbloqueie seu Vélib' e... Aproveite! (com segurança)

Para maior conveniência, você pode acompanhar suas compras Velib' Métropole diretamente no aplicativo Île-de-France Mobilités: se sua oferta ocasional Velib' Métropole foi adquirida enquanto estava conectado ao Île-de-France Mobilités Connect, você encontrará suas compras Velib' Métropole, assim como suas compras Navigo, no seu Espaço Pessoal, sob o título "Minhas últimas compras".

(Nota: esta página resume todas as compras feitas, mas não inclui os valores cobrados caso o pacote seja excedido. Esses valores serão comunicados por e-mail diretamente pela Velib' Métropole.)

Gerencie toda a sua mobilidade no aplicativo Île-de-France Mobilités

Cada um tem suas próprias jornadas, cada um com seus próprios desejos e, acima de tudo, com sua própria mobilidade: como existem tantas formas de viajar pela Île-de-France quanto pessoas vivendo na região Île-de-France Mobilités, a aplicação Île-de-Mobilités está sendo gradualmente enriquecida para se tornar a ferramenta de referência para toda a sua mobilidade na região da Île-de-France.

Pedalar na Île-de-France está ficando cada vez mais fácil

Desenvolvimento exponencial do serviço Véligo Location, multiplicação de estacionamento para bicicletas, criação do RER-V (para bicicletas), promoção de serviços de autoatendimento para bicicletas (como o Vélib'), coronapistas permanentes e bônus regionais e locais: nos últimos 4 anos, a Île-de-France Mobilités tem se dedicado a facilitar o ciclismo na Île-de-France