Como faço meu Vélib' na estação? Preciso usar um passe Navigo ou um código secreto?
Faça um Vélib' com passe Navigo
Para fazer um Vélib' com seu passe Navigo:
- Pressione a tecla "V" no teclado Vélib': a tela se ilumina;
- Você pode então apresentar seu passe Navigo acima da tela;
- O símbolo GO aparece: você pode pegar seu Vélib'.
Faça um Vélib' com um e-mail e um código secreto
Para fazer um Vélib' com seu código secreto Navigo:
- Pressione a tecla "V" no teclado Vélib': a tela se ilumina;
- Digite seu código de acesso (8 dígitos) recebido por e-mail e confirme pressionando "V";
- Depois, digite seu código secreto (4 dígitos) e pressione "V";
- O símbolo GO aparece: você pode pegar seu Vélib'.
