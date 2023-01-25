Como faço meu Vélib' na estação? Preciso usar um passe Navigo ou um código secreto?

Atualizado em 25 janeiro 2023

Faça um Vélib' com passe Navigo

Para fazer um Vélib' com seu passe Navigo:

  1. Pressione a tecla "V" no teclado Vélib': a tela se ilumina;
  2. Você pode então apresentar seu passe Navigo acima da tela;
  3. O símbolo GO aparece: você pode pegar seu Vélib'.
Tutorial: pegue um Vélib no resort com seu passe Navigo
Faça um Vélib' com um e-mail e um código secreto

Para fazer um Vélib' com seu código secreto Navigo:

  1. Pressione a tecla "V" no teclado Vélib': a tela se ilumina;
  2. Digite seu código de acesso (8 dígitos) recebido por e-mail e confirme pressionando "V";
  3. Depois, digite seu código secreto (4 dígitos) e pressione "V";
  4. O símbolo GO aparece: você pode pegar seu Vélib'.
Tutorial: faça um Vélib na estação com um e-mail e seu código secreto do Navigo
Você está tendo dificuldade para tomar seu Vélib'? Confira os tutoriais no site do Vélib'