Viaje por toda a Île-de-France por até €4*

4 euros*, mas por quê?

Na Île-de-France Mobilités, nossa missão é facilitar a viagem de todos pela Île-de-France, de onde venham, quaisquer que sejam seus recursos.

Assim, após o Preço Anual Sênior Navigo (50% no passe mensal Navigo para viajantes a partir de 62 anos, sob condições), Navigo Junior (24 euros/ano para crianças de 4 a 11 anos), a utilização do bilhete de origem/destino no máximo 4 euros* permite que todos que optarem por esse bilhete viajem para onde quiserem, Quando quiserem, a um custo menor.