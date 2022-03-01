Viaje por toda a Île-de-France por até €4*
Qual é a origem/destino do bilhete de trem ou RER no máximo de 4 euros*?
4 euros é agora o preço que você pagará por uma passagem de origem/destino, independentemente da sua viagem na Île-de-France (se você comprar um livreto com 10 bilhetes, individualmente custa 5 euros). Você sempre pode pagar menos, mas nunca mais vai pagar... Mais!
4 euros*, mas por quê?
Na Île-de-France Mobilités, nossa missão é facilitar a viagem de todos pela Île-de-France, de onde venham, quaisquer que sejam seus recursos.
Assim, após o Preço Anual Sênior Navigo (50% no passe mensal Navigo para viajantes a partir de 62 anos, sob condições), Navigo Junior (24 euros/ano para crianças de 4 a 11 anos), a utilização do bilhete de origem/destino no máximo 4 euros* permite que todos que optarem por esse bilhete viajem para onde quiserem, Quando quiserem, a um custo menor.
Uma medida econômica e ecológica
Ano após ano, a Île-de-France Mobilités investe massivamente para implementar sua visão de uma oferta de transporte público cada vez mais densa, próxima de casa, mas também mais equitativa, confortável e segura.
Hoje, a Île-de-France se beneficia de uma das maiores redes do mundo. Uma rede equipada com trens, bondes, metrôs e ônibus mais sustentáveis e ambientalmente amigáveis.
Agora você tem mais um motivo para deixar seu carro na garagem em favor de trem, ônibus ou bonde. Para menos estresse, menos poluição, mais tranquilidade e economias reais.
9,4 milhões de viagens diárias na rede de transporte de Île-de-France, a segunda rede ferroviária mais movimentada do mundo depois de Tóquio, a segunda rede mais densa do mundo depois de Londres com 448 estações, a 4ª maior rede do mundo, 922 km de rede ferroviária (Metrô / RER / Bonde), em média 550 metros entre 2 estações de metrô, 10.500 ônibus e ônibus em circulação
4 euros*, para uma mudança de ares, perto de casa
Com a passagem de origem/destino custando 4 euros*, finalmente é a oportunidade de fazer uma viagem, com a família, sozinho ou com amigos, para descobrir as mil maravilhas e 1 da Île-de-France!
4 euros* para caminhar no coração dos vinhedos de champanhe (mas não em Champagne, e sim em Saâcy-sur-Marne!), se inspirar nas paisagens que encantaram os impressionistas (em Auvers sur Oise), comer Brie (em Meaux ou Melun) e Coulommiers (em Coulommiers), se imergir na Idade Média (em Provins) ou simplesmente admirar os meandros do Sena (de Bonnières), contemple o azul turquesa do Marne (desça até Trilport) ou aproveite uma praia Art Déco no Oise, quando o tempo estiver bom (em L'Isle-Adam)...
E tantas outras caminhadas e maravilhas para descobrir!
* Tarifa válida para qualquer bilhete de origem-destino vendido no carneiro. O preço unitário é de €5. Passagens de origem para ou para o aeroporto Roissy-Charles de Gaulle não estão sujeitas a essas tarifas