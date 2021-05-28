Plano Anual de 2021

Lista de ações a serem realizadas em 2021 como parte da acessibilidade dos serviços de comunicação da Île-de-France Mobilités. O status dessas ações será atualizado a cada 3 meses.

Realizado

  • Estudo e implementação do plano plurianual

Em andamento

  • Monitoramento e atualização de esquemas
  • Estudo e implementação do painel / indicadores do esquema
  • Estudo e implementação do plano de ação de 2021
  • Identificação e qualificação de locais e aplicações
  • Implementação de um procedimento de assistência a usuários com deficiência
  • Procedimentos de recrutamento atualizados

Coisas para fazer

  • Revisão do plano de ação de 2021 para publicação
  • Estudo e implementação do plano de ação de 2022
  • Avaliação das necessidades humanas e financeiras
  • Atualização dos procedimentos de compras
  • Estabelecimento de um grupo de avaliadores com deficiências
  • Identificação de necessidades de conscientização e treinamento
  • Estabelecimento de um catálogo e calendário de sessões de conscientização e treinamento
  • Implementação de ações de comunicação em torno da acessibilidade digital
  • Avaliação rápida de locais em 5 locais prioritários
  • Verificação da conformidade com a RGAA do portal iledefrance-mobilites.fr 
  • Publicação de declarações de acessibilidade em 5 locais prioritários

Saiba mais sobre o nível de acessibilidade digital do site iledefrance-mobilites.fr