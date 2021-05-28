Plano Anual de 2021

Realizado
- Estudo e implementação do plano plurianual
Em andamento
- Monitoramento e atualização de esquemas
- Estudo e implementação do painel / indicadores do esquema
- Estudo e implementação do plano de ação de 2021
- Identificação e qualificação de locais e aplicações
- Implementação de um procedimento de assistência a usuários com deficiência
- Procedimentos de recrutamento atualizados
Coisas para fazer
- Revisão do plano de ação de 2021 para publicação
- Estudo e implementação do plano de ação de 2022
- Avaliação das necessidades humanas e financeiras
- Atualização dos procedimentos de compras
- Estabelecimento de um grupo de avaliadores com deficiências
- Identificação de necessidades de conscientização e treinamento
- Estabelecimento de um catálogo e calendário de sessões de conscientização e treinamento
- Implementação de ações de comunicação em torno da acessibilidade digital
- Avaliação rápida de locais em 5 locais prioritários
- Verificação da conformidade com a RGAA do portal iledefrance-mobilites.fr
- Publicação de declarações de acessibilidade em 5 locais prioritários
