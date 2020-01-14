Acessibilidade do site: parcialmente conforme

STATUS DE CONFORMIDADE

A Île-de-France Mobilités está parcialmente em conformidade com o marco de referência geral para melhorar a acessibilidade devido às não conformidades e derogações listadas abaixo.

RESULTADOS DOS TESTES

A auditoria de conformidade com o RGAA 4.1.2 realizada pela Temesis revela que:

52,24% dos critérios da RGAA são atendidos.

Em detalhes:

Número de critérios de conformidade: 35

Número de critérios de não conformidade: 32

Número de critérios não aplicáveis: 39

CONTEÚDO NÃO ACESSÍVEL

O conteúdo listado abaixo não é acessível pelos seguintes motivos:

Não conformidade

Lista de critérios de não conformidade:

1.2 Toda imagem decorativa é devidamente ignorada pelas tecnologias assistivas?

1.3 Para cada imagem que carrega informação com uma alternativa textual, essa alternativa é relevante (exceto em casos especiais)?

1.9 Cada legenda de imagem está corretamente vinculada à imagem correspondente, se necessário?

2.2 Para todo executivo com um ticket executivo, esse ticket executivo é relevante?

3.1 Em cada página da web, as informações não devem ser fornecidas apenas por cor. Essa regra é respeitada?

3.2 O contraste entre a cor do texto e a cor do fundo é suficientemente alto em cada página da web (exceto em casos especiais)?

3.3 As cores usadas nos componentes de interface ou nos elementos gráficos que transmitem informações são suficientemente contrastadas em cada página web (exceto em casos especiais)?

4.2 Para cada mídia pré-gravada baseada no tempo com transcrição literal sincronizada ou audiodescrição, essas são relevantes (exceto em casos especiais)?

5.4 Para cada tabela de dados com um chamado, o ticket está corretamente associado à tabela de dados?

6.1 Cada link é explícito (exceto em casos especiais)?

6.2 Cada página da web, cada link, tem um título?

7.1 Cada script é compatível com tecnologias assistivas, se necessário?

7.3 Cada script é controlável pelo teclado e por qualquer dispositivo de apontamento (exceto em casos especiais)?

7.5 Em cada página web, as mensagens de status são corretamente renderizadas por tecnologias assistivas?

8.3 O idioma padrão está presente em todas as páginas da web?

8.7 Cada mudança de idioma é indicada no código-fonte de cada página web (exceto em casos especiais)?

8.9 Em cada página web, as tags não devem ser usadas apenas para fins de apresentação. Essa regra é respeitada?

9.1 As informações em cada página da web são estruturadas pelo uso adequado dos ingressos?

9.3 Cada página da web está devidamente estruturada?

10.1 Folhas de estilo são usadas no site para controlar a apresentação das informações?

10.5 Em todas as páginas da web, as declarações CSS de fundo dos elementos e cores de fonte são usadas corretamente?

10.6 Em cada página da web, todo link de natureza pouco óbvia é visível em relação ao texto ao redor?

10.9 Em cada página web, as informações não devem ser fornecidas apenas por forma, tamanho ou posição. Essa regra é respeitada?

10.11 Para cada página web, o conteúdo pode ser apresentado sem perda de informação ou funcionalidade e sem precisar rolar verticalmente para uma janela com altura de 256 px, ou rolar horizontalmente para uma janela com largura de 320 px (exceto em casos especiais)?

10.13 O conteúdo adicional que aparece ao focar ou passar o mouse sobre um componente de interface em cada site pode ser controlado pelo usuário (exceto em casos especiais)?

11.1 Todo campo de formulário tem um rótulo?

11.8 Em cada forma, itens da mesma natureza em uma lista de escolhas agrupados de forma relevante?

12.3 A página do "mapa do site" é relevante?

12.6 Áreas de agrupamento de conteúdo presentes em múltiplas páginas web (cabeçalho, navegação principal, conteúdo principal, rodapé e áreas de mecanismos de busca) podem ser acessadas ou evitadas?

12.8 Em cada página web, a ordem de tabulação é consistente?

13.3 Em cada página web, cada documento do escritório para download tem, se necessário, uma versão acessível (exceto em casos especiais)?

13.10 Em cada página web, as funcionalidades que podem ser usadas ou disponíveis por meio de um gesto complexo também podem estar disponíveis por meio de um gesto simples (exceto em casos especiais)?

Isenções para ônus desproporcional

Lista de conteúdo não acessível, derogado por carga desproporcional:

Não

Conteúdo não sujeito à obrigação de acessibilidade

Arquivos disponíveis em formatos de escritório publicados antes de 23 de setembro de 2018;

Conteúdo de terceiros que não é financiado ou desenvolvido pela organização em questão e que não está sob seu controle: YouTube Video Player, Chatbot (Screeb)

ESTABELECIMENTO DESTA DECLARAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

Essa declaração foi elaborada em 12 de dezembro de 2024.

Tecnologias usadas para a criação do site

HTML

CSS

Javascript

Ambiente de teste

Testes de página web foram realizados com as seguintes combinações de navegador web e leitor de tela:

Windows, NVDA 2024.4.1, Firefox 132

Windows, Tubarão 2025, Firefox 132

macOS, VoiceOver, Safari

Android nativo, TalkBack 15.1, Chrome

iOS, Narração, Safari

As seguintes ferramentas foram usadas na avaliação:

Verificador de contraste WCAG

HeadingsMap

Desenvolvedor web

Kit de Ferramentas ARC

Páginas do site que foram verificadas quanto à conformidade

Casa

www.iledefrance-mobilites.fr Contato

www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contact Acessibilidade

https://www.iledefrance-mobilites.fr/declaration-conformite-rgaa Jurídico

www.iledefrance-mobilites.fr/mentions-legales Mapa do local

www.iledefrance-mobilites.fr/plan-du-site Pesquisa

https://www.iledefrance-mobilites.fr/recherche Resultados da busca

www.iledefrance-mobilites.fr/recherche?q=ligne-11#tabs Notícias

www.iledefrance-mobilites.fr/actualites Detalhe de uma notícia

www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/iphone-passe-navigo Projetos

www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/projets Detalhes do projeto

www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/projets/metro15-sud Bilhetes e tarifas

www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs Detalhes do pacote

www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/forfait-navigo-mois Acessibilidade ao transporte, mobilidade e deficiência

www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/transports-faciles-d-acces Planeje baixar

www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/plans

FEEDBACK E CONTATO

Se você não conseguir acessar qualquer conteúdo ou serviço, pode entrar em contato com o gerente do site para ser direcionado a uma alternativa acessível ou para obter o conteúdo em outra forma.

Entre em contato com o referente de acessibilidade digital da Île-de-France Mobilités.

REMÉDIOS

Esse procedimento deve ser usado no seguinte caso.

Você relatou ao gerente do site um defeito de acessibilidade que impede que acesse qualquer conteúdo ou um dos serviços e não recebeu uma resposta satisfatória.