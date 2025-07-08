Plano de acessibilidade digital plurianual 2025-2028

Publicado em

De acordo com o Artigo 47 da Lei nº 2005-102 de 11 de fevereiro de 2005 sobre direitos e oportunidades iguais, participação e cidadania de pessoas com deficiência, a Île-de-France Mobilités está renovando seu plano de acessibilidade digital para o período 2025-2028.

O objetivo de três anos deste documento é duplo:

  • Fortalecer a cultura e a prática da acessibilidade digital dentro da Île-de-France Mobilités;
  • Para tornar essa abordagem de longa data visível e transparente.

Este diagrama foi atualizado em 20 de junho de 2025.

Definição de acessibilidade digital

Acessibilidade digital refere-se à capacidade de conteúdos e serviços digitais (sites, aplicativos, documentos online, etc.) de serem consultados e utilizados por todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiência (visual, auditiva, motora, cognitiva, etc.). Baseia-se em particular na aplicação do RGAA (Quadro Geral de Melhoria da Acessibilidade) vigente, que estabelece os critérios técnicos e funcionais a serem atendidos para o canal de internet.

O objetivo é garantir que todos, incluindo pessoas com deficiência, tenham acesso equitativo aos seus serviços digitais.

Uma palavra de Hélène BRISSET, Diretora Digital

A Île-de-France Mobilités, por meio de suas missões, imagina, organiza e financia o transporte para todos os residentes da Île-de-France.

Para a acessibilidade digital, nosso objetivo é claro: simplificar as viagens digitais para todos os passageiros e apoiá-los da melhor forma possível durante suas viagens na Île-de-France.

Para nós, a parceria com associações de usuários é essencial para melhorar a ergonomia das rotas e simplificar o acesso aos recursos mais usados como prioridade. Essa abordagem compartilhada faz parte de uma dinâmica de melhoria contínua e eficiência, sempre a serviço dos nossos passageiros.

Juntos, vamos transformar a tecnologia digital em uma ferramenta para suas viagens: seja para encontrar a melhor rota, obter informações em tempo real ou comprar uma passagem, a tecnologia digital acessível deve poder acompanhá-lo em todas as etapas da sua jornada.

Obrigado a todos pelo apoio!

Recursos já mobilizados

Por muitos anos, a Île-de-France Mobilités tem trabalhado para aplicar padrões de design de acessibilidade em todos os seus projetos, tanto de parceiros quanto fornecedores, para garantir que seja adaptada a todos os usos digitais.

Um referente de acessibilidade digital

Para gerenciar a implementação de sua política de acessibilidade digital e seu novo plano plurianual, a Île-de-France Mobilités tem um referente dedicado a levar em conta a acessibilidade digital.

Sua principal missão é garantir o cumprimento do marco legal para acessibilidade digital dentro da Île-de-France Mobilités. Esse referente é o único ponto de entrada nesse sentido, já que ele:

  • Supervisiona o conteúdo deste documento;
  • Coordena e apoia a implementação dos planos de ação associados;
  • Atende às necessidades das equipes internas e externas;
  • Adapta as prioridades de acordo com a evolução das necessidades expressas;
  • Valida a exibição regulatória e o monitoramento de conformidade dos serviços online identificados dentro do esquema plurianual.

Expertise especialmente dedicada a apoiá-lo

Île-de-France Mobilités utiliza expertise dedicada para apoiar seu referente e realizar tarefas dedicadas:

  1. Redação de documentação;
  2. Conscientização e treinamento ;
  3. Monitorar a implementação da acessibilidade em projetos digitais;
  4. Aceitação e auditorias ;
  5. Testes de usabilidade com pessoas com deficiência.

Soluções específicas

Atualmente, a Île-de-France Mobilités oferece muitas soluções alternativas relacionadas à acessibilidade ao transporte, mobilidade e deficiência: www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/transports-faciles-d-acces.

Públicos identificados

Os beneficiários dessa estratégia para levar em conta a acessibilidade digital são inúmeros:

  1. O público em geral é composto pela diversidade de usuários do transporte público na região da Île-de-France e seus serviços online;
  2. Membros associados comprometidos com o tema da deficiência;
  3. Os funcionários da Île-de-France Mobilités;
  4. Prestadores de serviços envolvidos nos projetos digitais da Île-de-France Mobilités;
  5. Parceiros privados ou públicos da Île-de-France Mobilités.

Governança da Política de Acessibilidade Digital

Para garantir a coerência de sua política de acessibilidade digital, a Île-de-France Mobilités estruturou sua organização interna em diferentes órgãos:

Comitê Estratégico

  1. Perímetro: Alinhamento dos Departamentos com o Roteiro e Priorização de Acessibilidade Digital
  2. Participantes: todos os departamentos da Île-de-France Mobilités: negócios, departamento digital, departamento de comunicação, jurídico, RH, referente de acessibilidade digital, etc.
  3. Frequência: Semestral
  4. Objetivos:

tem.     Dividir as orientações do comitê diretor em objetivos operacionais;

B.     Integrar e manter a acessibilidade na estratégia digital geral da Île-de-France Mobilités;

c. Arbitrar prioridades, recursos humanos e orçamentários;

d. Gerenciar os indicadores para alcançar os objetivos: conformidade, RGAA, WCAG, RAAM, progresso, percentual de resolução, etc.

Comitê Diretor

  1. Escopo: gestão operacional das ações de acessibilidade
  2. Participantes: Equipe de projeto, rede de retransmissão de acessibilidade digital, referente de acessibilidade digital, equipes dedicadas à acessibilidade digital, Departamento Digital, Departamento de Comunicação, etc.
  3. Frequência: trimestral
  4. Objetivos:

tem.     Garantir o cumprimento dos compromissos assumidos pelo comitê estratégico;

B.     Monitorar o progresso de projetos relacionados à acessibilidade digital;

c. Identificar os pontos de bloqueio e ativar as alavancas de resolução necessárias;

d. Garantir a coordenação entre as equipes.

Comitê de Monitoramento

  1. Perímetro: Relatórios e monitoramento das ações de acessibilidade
  2. Participantes: Equipe de Acessibilidade Digital, Diretoria Digital.
  3. Frequência: Mensal
  4. Objetivos:

tem.     Monitorar o progresso das ações de acessibilidade digital;

B.     Arbitrar e remover pontos de conflito;

c. Relatórios compartilhados e KPIs.

Consideração da acessibilidade digital na gestão de projetos

Monitoramento da acessibilidade dos serviços digitais

Desde 2024, a Île-de-France Mobilités listou cerca de quarenta serviços online na forma de um mapa, organizados em diferentes categorias:

  • Serviços abertos ao público;
  • Serviços reservados para operadores;
  • Os serviços internos são dedicados aos agentes da Île-de-France Mobilités.

Nos próximos três anos, novos projetos digitais surgirão enquanto outros desaparecerão. Para acompanhar esses desenvolvimentos, a Île-de-France Mobilités detalha e qualifica seus ativos digitais neste mapa onde cada serviço online é listado de acordo com critérios comuns :

  • Presença ou ausência de uma auditoria (ou até mesmo data dela);
  • Presença ou ausência de uma declaração de acessibilidade (ou até mesmo data de validade/conformidade da declaração);
  • Alvos de serviço;
  • Chefe do departamento, etc...

Em um forte contexto de desmaterialização dos processos de negócios, a melhoria das rotas e formulários de procedimentos online mais utilizados é prioritária.

Oficinas colaborativas são regularmente organizadas. O objetivo dessas reuniões é trabalhar juntos, de forma transversal e coordenada, na experiência do usuário (UX) e na conformidade com o padrão RGAA para os serviços digitais da Île-de-France Mobilités.

Esses workshops possibilitam co-construir e validar jornadas web e móveis com todos os envolvidos, para remover os obstáculos identificados nessas jornadas prioritárias e torná-las acessíveis do início ao fim.

Cumprimento das obrigações legais de reporte

Em conformidade com a legislação francesa em vigor e em paralelo com o trabalho de conformidade já em andamento, a Île-de-France Mobilités exibe uma declaração de acessibilidade para todos os seus serviços.

O conteúdo das declarações varia de um serviço para outro, mas sempre inclui pelo menos as seguintes informações:

  • O status de conformidade deles: "conforme", "não conforme" ou "parcialmente conforme";
  • A data de publicação;
  • A taxa de conformidade acessível do serviço (quando foi auditado);
  • O número e a lista de não conformidades encontradas durante a avaliação;
  • Um contato qualificado com o referente de acessibilidade da Île-de-France Mobilités para relatar um problema de acessibilidade com o serviço em questão;
  • Um link para o formulário de contato dos serviços do Defensor dos Direitos.

Essa promoção de uma declaração por meio do serviço online garante o cumprimento das obrigações legais de reporte da Île-de-France Mobilités.

Exemplos de ações concretas já realizadas

Disseminação interna:

  • Modelos de declarações de acessibilidade para as equipes responsáveis por um serviço;
  • O protocolo de auditoria de conformidade está em vigor dentro da Île-de-France Mobilités.

Continuação ou aprimoramento

  • A multiplicação das exibições dessas declarações;
  • Atualizações regulares baseadas em auditorias novas ou atualizadas;
  • Oficinas colaborativas com associações.

Acessibilidade em todas as etapas de um projeto

Mesmo que o cumprimento das obrigações de reporte seja um pré-requisito para qualquer processo de conformidade, a Île-de-France Mobilités também está trabalhando nos aspectos metodológicos das várias etapas de produção de seus serviços digitais.

Para isso, a Île-de-France Mobilités está comprometida em integrar os princípios da acessibilidade digital desde as etapas iniciais de cada projeto, durante seu desenvolvimento e até sua operação.

Em termos concretos, isso se traduz em:

  • A integração da acessibilidade a montante, desde a fase de design dos serviços, envolvendo as equipes de negócios, técnicas e de design para garantir interfaces e conteúdos acessíveis desde o momento em que são criados;
  • Levando em conta a acessibilidade ao longo de todo o ciclo de vida dos projetos digitais , garantindo que seja respeitada durante as fases de desenvolvimento, aceitação e produção;
  • Auditorias regulares de acessibilidade para medir o nível de conformidade dos dispositivos digitais, identificar áreas a serem melhoradas e gerenciar ações corretivas de forma contínua.

Desde o pedido até a avaliação, a Île-de-France Mobilités combina conformidade com padrões e conformidade com uso (graças ao feedback dos usuários, em particular) durante qualquer criação ou redesenho de um serviço online. Essa abordagem visa ancorar uma cultura de acessibilidade dentro de equipes e processos a longo prazo, tornando a acessibilidade digital uma necessidade transversal, sistemática e sustentável.

Exemplos de ações concretas já realizadas

Durante os projetos, recursos de conhecimento e aprendizagem são disponibilizados às equipes da Île-de-France Mobilités:

  • Documentação e arquivos disponíveis em um espaço colaborativo dedicado à acessibilidade digital;
  • Revisões específicas de acessibilidade nos processos de design;
  • Testes técnicos específicos usando leitores de tela, softwares de ampliação de tela, teclados ergonômicos, interruptores de pressão, etc.;
  • Um canal de suporte dedicado para equipes funcionais e técnicas.

Continuação ou aprimoramento

  • Capacitar os gestores desses serviços a continuarem monitorando e promovendo a consideração da acessibilidade em suas atividades digitais;
  • Padronizar práticas gráficas e técnicas na forma de um sistema unificado de design;
  • Integre o requisito de acessibilidade antes de qualquer novo projeto online.

Implementação de um sistema de testes de acessibilidade

Para garantir que os serviços digitais estejam em conformidade, a Île-de-France Mobilités estabeleceu um sistema de testes contínuos durante os ciclos de produção e até que um serviço seja colocado em funcionamento. Para isso, testes de acessibilidade são realizados por recursos internos ou por especialistas externos mandatados pelo referente de acessibilidade Île-de-France Mobilités.

Assim, o referente de acessibilidade tem a capacidade de avaliar ou ter a qualidade avaliada :

  • Uma expressão de necessidades;
  • De uma oferta;
  • Uma auditoria;
  • Uma declaração de acessibilidade;
  • Um entregável fornecido durante a execução do contrato:

tem. Especificações funcionais;

B. Produção gráfica;

c. Desenvolvimentos fornecidos à Île-de-France Mobilités (por exemplo, durante as verificações de Adequação para Boa Operação (VABF) ou Verificação Regular de Serviço (VSR)).

Como parte desse monitoramento contínuo da qualidade da acessibilidade digital, a Île-de-France Mobilités está, portanto, questionando o padrão (na forma de auditorias de conformidade, por exemplo), mas também os usos , abordando as associações de referência para envolver seus membros nos testes regulares desse trabalho, definindo com eles os caminhos prioritários. Além disso, uma ordem de prioridade para a otimização dos serviços foi definida pela Île-de-France Mobilités segundo os seguintes critérios:

  • De notoriedade e presença;
  • Valor agregado para os usuários;
  • Do "equilíbrio econômico" dessa conformidade.

Exemplos de ações concretas já realizadas

Um protocolo de auditoria permite que a Île-de-France Mobilités supervisione e padronize práticas internas ou externas em termos de requisitos de conformidade.

Um workshop presencial para usuários será realizado em 2024 com associações para testar certos recursos nas rotas prioritárias.

Continuação ou aprimoramento

  • Para os novos serviços digitais de alto enjeito para a Île-de-France Mobilités, sistematize o controle do padrão , bem como a realização de testes com pessoas com deficiência durante as fases de projeto e aceitação, em particular.
  • Para a tecnologia digital existente (sites, aplicativos, etc.), trabalhe em sua melhoria contínua integrando a acessibilidade ao processo de manutenção já existente.

Consideração do feedback de uso

Em conformidade com as disposições do Quadro Geral de Melhoria da Acessibilidade (RGAA) e para atender às necessidades de uso, cada declaração de acessibilidade de um serviço online da Île-de-France Mobilités possui um meio de contato direto com seu referente de acessibilidade digital na forma de um endereçode e-mail genérico ([email protected]). Esse meio de comunicação preferido permite relatar quaisquer dificuldades no uso de um determinado serviço. Existem três etapas para processar as solicitações:

  • Recebimento da solicitação;
  • O tratamento destes últimos;
  • Acompanhamento para corrigir a anomalia observada.

Exemplo de ação concreta já realizada

Em todos os serviços online da Île-de-France Mobilités, um canal de e-mail dedicado liderado por seu referente de acessibilidade possibilita responder a solicitações relacionadas à consideração da acessibilidade digital.

Continuação ou aprimoramento

  • Qualifique o circuito de validação para o processamento de solicitações.

Desenvolvimento de habilidades internas

O apoio das equipes da Île-de-France Mobilités necessariamente envolve aumentar sua expertise em acessibilidade digital. Assim, várias alavancas são ativadas para garantir essa transferência de habilidades.

Conscientização entre todas as autoridades

Deve permitir uma consciência global das necessidades associadas à abordagem de acessibilidade digital.

Ações de treinamento direcionadas

Ações de treinamento direcionadas possibilitam um impacto duradouro na cadeia de produção digital da Île-de-France Mobilités. As fases a montante dos projetos foram, portanto, privilegiadas no contexto do treinamento para equipes funcionais e relacionadas ao design de interfaces. O treinamento técnico está sendo gradualmente implementado para abranger uma gama cada vez maior de profissões.

Para apoiar essas necessidades de treinamento, a Île-de-France Mobilités oferece recursos internos na forma de:

  • Ferramentas de assistência e avaliação;
  • Um espaço colaborativo dedicado;

 

Aprimoramento de habilidades

No contexto de recrutamento ou reforços externos, a integração de habilidades relacionadas à acessibilidade digital nas descrições de cargos é um fator valorizado pelas equipes da Île-de-France Mobilités.

Exemplo de ação concreta já realizada

O treinamento das equipes de UX/UI responsáveis pela gestão diária das interfaces gerenciadas dentro do sistema de design Île-de-France Mobilités.

Continuação ou aprimoramento

Complemente a oferta de treinamentos iniciados em 2024 com ações mais amplas de conscientização, treinamentos dedicados para novos integrantes e perfis mais técnicos.

Comunicação externa e interna

Para mobilizar todas as partes interessadas, ações específicas de comunicação são realizadas pela Île-de-France Mobilités.

Externamente

  • Como parte de:

tem. Semana da Deficiência;

B. Semana da Inovação;

c. Dias de Conscientização Mundial.

  • Participando de redes dedicadas à tecnologia digital e à deficiência:

tem. Suporte associativo;

B. Roteiro de Mobilidade Inclusiva;

c. Comissão de Qualidade de Serviço, Ar, Acessibilidade e Relações com os Usuários (CQSAAU);

d. Hackathons dedicados em particular à deficiência e mobilidade;

E. Rede de startups inovadoras na área de deficiência.

  • Por meio de trocas com redes de autoridades interlocais:

a. Diretoria Digital Interministerial (DINUM).

Interno

  • Com a organização de eventos sobre deficiência, acessibilidade universal, diversidade e acessibilidade digital, foi transmitido:

tem. Por meio de ações tradicionais de comunicação na intranet;

B. Nos boletins informativos dentro dos departamentos.

Continuação ou aprimoramento

Promover a política de acessibilidade da Île-de-France Mobilités nas redes sociais, especialmente no LinkedIn, para ilustrar seu compromisso e compartilhar sua experiência com outras redes.

Consideração da acessibilidade digital nos relacionamentos com fornecedores

A Île-de-France Mobilités depende fortemente de fornecedores para o design e desenvolvimento de seus serviços digitais. Esse uso significativo da subcontratação exige a continuidade da evolução da política de licitação pública, adaptando a relação contratual entre contratos públicos e contratos para garantir entregáveis que estejam em conformidade com as regras de acessibilidade.

O processo de seleção e seleção de novos softwares, pacotes de software ou aplicativos digitais agora inclui novos critérios de qualificação em termos de acessibilidade, na forma de cláusulas digitais de acessibilidade presentes nos arquivos de licitações das empresas (cláusulas administrativas especiais, cláusulas técnicas especiais, descrição técnica de licitações, etc.).

Antes dos planos para qualquer nova consulta, as compras são solicitadas a:

  • Fontes de candidatos que provavelmente atendam às necessidades de acessibilidade digital;
  • Promover exemplos específicos de expectativas no contexto das respostas a consultas;
  • Lembre-se da qualidade dos entregáveis esperada pela Île-de-France Mobilités durante a execução de um de seus contratos.

Além disso, durante a execução desses mesmos contratos, a Île-de-France Mobilités reserva-se o direito de:

  • Recusar a qualidade:

tem. De um serviço;

B. Um entregável;

c. Um perfil;

d. Desenvolvimento.

  • Aplicar penalidades em caso de incumprimento de compromissos relacionados à consideração da acessibilidade digital.

Exemplo de ação concreta já realizada

Evolução e fortalecimento da cláusula de acessibilidade digital nos procedimentos de licitação.

Continuação ou aprimoramento

Verifique a presença dessas cláusulas de acessibilidade digital em novos contratos relacionados a Tecnologias da Informação e Comunicação.

Planos de Ação 2025-2028

O plano de ação de 2025 foi implementado para o ano de 2025.

Ele descreve as operações planejadas e implementadas no curto prazo para garantir a continuidade com o esquema de acessibilidade anterior. Em particular, apresenta:

  • As ações planejadas para o ano corrente;
  • Uma data de vencimento por ação;
  • Seu progresso e implementação;
  • Os recursos comprometidos.