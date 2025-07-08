Plano de acessibilidade digital plurianual 2025-2028

Consideração da acessibilidade digital na gestão de projetos

Monitoramento da acessibilidade dos serviços digitais

Desde 2024, a Île-de-France Mobilités listou cerca de quarenta serviços online na forma de um mapa, organizados em diferentes categorias:

Serviços abertos ao público ;

; Serviços reservados para operadores ;

; Os serviços internos são dedicados aos agentes da Île-de-France Mobilités.

Nos próximos três anos, novos projetos digitais surgirão enquanto outros desaparecerão. Para acompanhar esses desenvolvimentos, a Île-de-France Mobilités detalha e qualifica seus ativos digitais neste mapa onde cada serviço online é listado de acordo com critérios comuns :

Presença ou ausência de uma auditoria (ou até mesmo data dela);

Presença ou ausência de uma declaração de acessibilidade (ou até mesmo data de validade/conformidade da declaração);

Alvos de serviço;

Chefe do departamento, etc...

Em um forte contexto de desmaterialização dos processos de negócios, a melhoria das rotas e formulários de procedimentos online mais utilizados é prioritária.

Oficinas colaborativas são regularmente organizadas. O objetivo dessas reuniões é trabalhar juntos, de forma transversal e coordenada, na experiência do usuário (UX) e na conformidade com o padrão RGAA para os serviços digitais da Île-de-France Mobilités.

Esses workshops possibilitam co-construir e validar jornadas web e móveis com todos os envolvidos, para remover os obstáculos identificados nessas jornadas prioritárias e torná-las acessíveis do início ao fim.

Cumprimento das obrigações legais de reporte

Em conformidade com a legislação francesa em vigor e em paralelo com o trabalho de conformidade já em andamento, a Île-de-France Mobilités exibe uma declaração de acessibilidade para todos os seus serviços.

O conteúdo das declarações varia de um serviço para outro, mas sempre inclui pelo menos as seguintes informações:

O status de conformidade deles: "conforme", "não conforme" ou "parcialmente conforme";

A data de publicação;

A taxa de conformidade acessível do serviço (quando foi auditado);

O número e a lista de não conformidades encontradas durante a avaliação;

Um contato qualificado com o referente de acessibilidade da Île-de-France Mobilités para relatar um problema de acessibilidade com o serviço em questão;

Um link para o formulário de contato dos serviços do Defensor dos Direitos.

Essa promoção de uma declaração por meio do serviço online garante o cumprimento das obrigações legais de reporte da Île-de-France Mobilités.

Exemplos de ações concretas já realizadas

Disseminação interna:

Modelos de declarações de acessibilidade para as equipes responsáveis por um serviço;

O protocolo de auditoria de conformidade está em vigor dentro da Île-de-France Mobilités.

Continuação ou aprimoramento

A multiplicação das exibições dessas declarações;

Atualizações regulares baseadas em auditorias novas ou atualizadas;

Oficinas colaborativas com associações.

Acessibilidade em todas as etapas de um projeto

Mesmo que o cumprimento das obrigações de reporte seja um pré-requisito para qualquer processo de conformidade, a Île-de-France Mobilités também está trabalhando nos aspectos metodológicos das várias etapas de produção de seus serviços digitais.

Para isso, a Île-de-France Mobilités está comprometida em integrar os princípios da acessibilidade digital desde as etapas iniciais de cada projeto, durante seu desenvolvimento e até sua operação.

Em termos concretos, isso se traduz em:

A integração da acessibilidade a montante , desde a fase de design dos serviços, envolvendo as equipes de negócios, técnicas e de design para garantir interfaces e conteúdos acessíveis desde o momento em que são criados;

, desde a fase de design dos serviços, envolvendo as equipes de negócios, técnicas e de design para garantir interfaces e conteúdos acessíveis desde o momento em que são criados; Levando em conta a acessibilidade ao longo de todo o ciclo de vida dos projetos digitais , garantindo que seja respeitada durante as fases de desenvolvimento, aceitação e produção;

, garantindo que seja respeitada durante as fases de desenvolvimento, aceitação e produção; Auditorias regulares de acessibilidade para medir o nível de conformidade dos dispositivos digitais, identificar áreas a serem melhoradas e gerenciar ações corretivas de forma contínua.

Desde o pedido até a avaliação, a Île-de-France Mobilités combina conformidade com padrões e conformidade com uso (graças ao feedback dos usuários, em particular) durante qualquer criação ou redesenho de um serviço online. Essa abordagem visa ancorar uma cultura de acessibilidade dentro de equipes e processos a longo prazo, tornando a acessibilidade digital uma necessidade transversal, sistemática e sustentável.

Exemplos de ações concretas já realizadas

Durante os projetos, recursos de conhecimento e aprendizagem são disponibilizados às equipes da Île-de-France Mobilités:

Documentação e arquivos disponíveis em um espaço colaborativo dedicado à acessibilidade digital;

disponíveis em um espaço colaborativo dedicado à acessibilidade digital; Revisões específicas de acessibilidade nos processos de design ;

; Testes técnicos específicos usando leitores de tela, softwares de ampliação de tela, teclados ergonômicos, interruptores de pressão, etc.;

específicos usando leitores de tela, softwares de ampliação de tela, teclados ergonômicos, interruptores de pressão, etc.; Um canal de suporte dedicado para equipes funcionais e técnicas.

Continuação ou aprimoramento