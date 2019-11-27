me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr

Edição

O site "me-move" e o aplicativo móvel "Île-de-France Mobilités", assim como todos os seus subdomínios e seções, são um serviço da Île-de-France Mobilités.

Diretor de publicação: Laurent Probst, Diretor Executivo

Gerente editorial: Xavier GUEPET, Diretor de Comunicação

Contato com a Île-de-France Mobilités

39 bis-41 rue de Châteaudun

75009 Paris

Telefone: 01 47 53 28 00

Correio: [email protected]

Acomodação

Microsoft França

39 Cais do Presidente Roosevelt

92130 Issy-les-Moulineaux

8651 Elancourt Cedex

Telefone: 09 70 01 90 90

Desenvolvimento e Integração de Mídia

O site "get around" foi desenvolvido pela Capgemini (www.capgemini.com)

O aplicativo móvel "Île-de-France Mobilités" foi desenvolvido pelas empresas Instant System (www.instant-system.com) Capgemini (www.capgemini.com)

Design e ergonomia

A ergonomia geral do local foi projetada pela empresa Klee Group (www.kleegroup.com)

Planejador de Rotas

O site é baseado na tecnologia NAViTiA para cálculo de rotas, cálculo do preço da viagem, horários e transporte próximo, desenvolvido pela empresa Kisio Digital (www.canaltp.fr)

Dados em tempo real

O site dissemina as informações comunicadas em tempo real por cada um dos operadores de transporte da Île-de-France nas linhas que operam. Essas informações dizem respeito aos tempos de espera pelos próximos trens, RER, metrôs e bondes (fonte: RATP e SNCF), bem como mensagens de interrupções planejadas ou inesperadas ocorrendo na rede de transporte (fonte: OPTILE, RATP e SNCF).

Dados da bicicleta

O site divulga as soluções de viagem de bicicleta fornecidas pelo serviço Géovélo (www.geovelo.fr) da empresa La Compagnie des Mobilités. Ele é baseado em Dados Abertos sobre a disponibilidade de bicicletas self-service da JC Decaux (https://developer.jcdecaux.com), bem como em algoritmos para previsão da disponibilidade futura, desenvolvidos pela empresa Qucit (http://www.qucit.com/).

Mapas

Os planos esquemáticos das redes de transporte foram elaborados pela empresa Latitude Cartagena (www.latitude-cartagene.com).

Os mapas dos planos de bairro foram desenhados pela Île-de-France Mobilités. Eles são baseados em dados do IGN (www.ign.fr), IAU (www.iau-idf.fr/), APUR (www.apur.org) e IDFM.

Acesso ao número de emergência 3117

31177 (SMS) ou 3117 (chamada) é o número de alerta acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana, em toda a rede ferroviária francesa e na rede ferroviária da RATP para relatar uma situação perigosa da qual você seja vítima ou testemunha. O aplicativo móvel "Île-de-France Mobilités" permite que você acesse esse serviço de alerta usando o botão "3117" disponível na tela inicial.

Em caso de incidente ou risco, o aplicativo móvel Alerte 3117 permite contato instantâneo com os operadores de transporte competentes, portadores de um cartão profissional emitido pelo Conselho Nacional para Atividades de Segurança Privada (CNAPS).

Esse número de alerta e este aplicativo móvel são gerenciados pela SNCF. Para mais informações e, em particular, sobre a coleta de geolocalização e dados pessoais, clique no link www.sncf.com/fr/services/securite/31-17

A Île-de-France Mobilités não se responsabiliza por este serviço e não coleta dados pessoais.

Uso do aplicativo móvel "Île-de-France Mobilités"

Para poder baixar e usar o aplicativo móvel, a Île-de-France Mobilités deve acessar os seguintes dados:

Identidade

A Île-de-France Mobilités deve acessar o identificador único do telefone, necessário para enviar e receber notificações sobre alertas de informações de trânsito.

Posição

Île-de-France Mobilités deve acessar a posição geolocalizada do seu telefone e, assim, usar a posição do usuário como ponto de partida para a busca de rotas e para o módulo ao meu redor.

Fotos/Multimídia/Arquivos

Île-de-France Mobilités deve acessar os diretórios de fotos/multimídia/arquivos para permitir o download de PDFs das páginas do evento e armazenar as imagens do plano esquemático (disponível offline). Os itens são armazenados em um diretório específico para o aplicativo móvel Île-de-France Mobilités.

Île-de-France mobilités Connect

O site é baseado em um bloco técnico de autenticação Connect da Île-de-France mobilités que armazena a autenticação e os dados pessoais do cliente, desenvolvido e hospedado pela Capgemini (www.capgemini.com). Este bloco de autenticação oferece aos usuários de transporte público da região de Île-de-France um identificador único para acessar todos os serviços implantados pela Île-de-France Mobilités. Este serviço é desenvolvido e hospedado pela Capgemini.

Orquestrador de serviço pós-venda

O Site é baseado em um componente técnico que distribui pedidos de serviço pós-venda para os operadores correspondentes, desenvolvido e hospedado pela Worldline (www.worldline.com)

A Aplicação Móvel Île-de-France Mobilités é baseada em um componente técnico que distribui pedidos de serviço pós-venda para os operadores correspondentes, desenvolvido e hospedado pela Worldline (www.worldline.com)

Descrição do aplicativo móvel

O aplicativo móvel Île-de-France Mobilités é um aplicativo da Île-de-France Mobilités que permite que você prepare suas viagens em Île-de-France graças às funções de:

Buscando rotas

Horários de transporte público

Notícias de Trânsito

Planos de consultoria

Procure por serviços de mobilidade perto de você

Para acessar e usar o aplicativo móvel Île-de-France Mobilités, você deve baixá-lo na AppStore e nas plataformas Google Play.

O aplicativo móvel Île-de-France Mobilités foi desenvolvido para celulares em sistemas operacionais Apple IOS e Android.

O Uso do Aplicativo Móvel significa o acordo expresso do Usuário com a aplicação desta cláusula, bem como com estes Termos e Condições Gerais.

A Île-de-France Mobilités reserva-se o direito de modificar estes termos e condições gerais a qualquer momento e compromete-se a informar os Usuários dentro de um prazo razoável.

Acesso ao site e ao aplicativo móvel

O acesso ao Site, ao aplicativo móvel e seu uso são reservados para uso estritamente pessoal. Você concorda em não usar este Site, este aplicativo móvel e as informações ou dados nele contidos para fins comerciais, políticos, publicitários ou qualquer forma de solicitação comercial, especialmente para o envio de e-mails não solicitados.

Disponibilidade do Site e do aplicativo móvel

O site e o aplicativo móvel estão acessíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, exceto em casos de força maior ou eventos fora do controle da Île-de-France Mobilités. No entanto, uma interrupção devido à manutenção técnica necessária para o funcionamento adequado do local e dos equipamentos relacionados, ou por qualquer outro motivo, pode ser decidida pela Île-de-France Mobilités.

Proteção de dados pessoais

A partir do Site ou do aplicativo móvel, a Île-de-France Mobilités, em sua função de responsável pelo controle, pode coletar e processar informações que o identifiquem (por exemplo: seu nome, seus dados pessoais de contato, seu endereço IP). Essas informações são doravante chamadas de "Dados Pessoais" ou "Dados".

A proteção de dados é essencial para construir uma relação de confiança. Para isso, a Île-de-France Mobilités garante constantemente o cumprimento das regras legais — o Regulamento Geral de Proteção de Dados 2016/679 de 27 de abril de 2016 e a Lei de Proteção de Dados 78-17 de 6 de janeiro de 1978, conforme alterada — sobre a proteção de Dados Pessoais, e pretende garantir a governança responsável de seus arquivos de TI, bem como a maior transparência no tratamento de dados que opera. Neste processo, a Île-de-France Mobilités nomeou um Oficial de Proteção de Dados Pessoais (ou DPO). Garante que o tratamento de Dados Pessoais implementado pela Île-de-France Mobilités esteja em conformidade com as regulamentações aplicáveis.

Este aviso informativo explica por que a Île-de-France Mobilités pode coletar seus dados, como seus dados serão usados e protegidos, por quanto tempo permanecerão e quais os direitos que você tem.

Quem são as pessoas cujos dados são coletados?

Visitantes do site e do aplicativo móvel gerenciado pela Île-de-France Mobilités.

Quais dados a Île-de-France Mobilités utiliza e de onde eles vêm?

Apenas dados de identificação, contato, conexão, posição e acesso a multimídia/fotos serão coletados pela Île-de-France Mobilités como parte dos serviços oferecidos nos sites gerenciados pela Île-de-France Mobilités, bem como no aplicativo móvel Île-de-France Mobilités. Todos os dados coletados serão fornecidos pelos visitantes do site e usuários do aplicativo móvel.

Para quais fins e com quais fundamentos seus dados são coletados e utilizados?

Formulário de contato

Ao preencher nossos formulários de contato no site e no aplicativo móvel, você consente que a Île-de-France Mobilités colete e processe seus dados para poder identificá-lo e responder ao seu pedido.

Assinando alertas do Vianavigo (e-mails, mensagens de texto e notificações de aplicativos móveis)

Ao assinar nossos alertas, você consente em receber informações relacionadas ao Vianavigo por e-mail, mensagem de texto ou notificações móveis. Você pode cancelar a inscrição a qualquer momento clicando nos links ou botões de ação fornecidos para esse fim, do seu espaço pessoal no site ou dos seus favoritos no aplicativo móvel.

Cookies e outros rastreadores

Um "cookie" é uma informação, geralmente pequena e identificada por um nome, que pode ser transmitida ao seu navegador por um site ao qual você se conecta. Seu navegador vai mantê-lo por um certo tempo e vai enviá-lo de volta para o servidor toda vez que você se conectar novamente. Cookies têm múltiplas utilidades: podem ser usados para memorizar seu ID de cliente em um site de comerciante, o conteúdo atual do seu carrinho de compras, um identificador para rastrear suas navegações para fins estatísticos ou publicitários, etc.

Cookies e rastreadores de medição de audiência

Para adaptar o site às solicitações dos visitantes, medimos o número de visitas, o número de páginas vistas, bem como a atividade dos visitantes no site e sua frequência de retorno. Esses dados coletados são anonimizados. Os dados gerados pelos cookies são transmitidos e armazenados pelo provedor de medição de audiência. O provedor de medição de audiência pode comunicar esses dados a terceiros em caso de obrigação legal ou quando esses processos processam esses dados em seu nome.

Nossos cookies e rastreadores:

Matomo (no site): usado para coleta de estatísticas.

Contentsquare (no celular): liderado pela empresa Converteo

Cookies de terceiros para melhorar a interatividade do site

Os sites da Île-de-France Mobilités dependem de certos serviços oferecidos por sites terceirizados. Estes incluem:

Botões de compartilhamento (twitter, Facebook, LinkedIn)

Listas de tweets (Twitter)

Vídeos transmitidos no site (youtube, dailymotion)

Esses recursos utilizam cookies de terceiros diretamente colocados por esses serviços.

Quem tem acesso aos seus dados?

A Île-de-France Mobilités toma todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos Dados coletados, mas também sua confidencialidade, ou seja, garantir que apenas pessoas autorizadas os acessem.

Somente pessoas autorizadas em virtude de suas atividades nos serviços competentes da Île-de-France Mobilités, responsáveis pelo processamento correspondente, têm acesso aos seus Dados dentro dos limites de suas autorizações.

Da mesma forma, nossos provedores de serviços podem ter acesso aos seus Dados conforme necessário e de forma segura, no contexto da execução de seus serviços.

Certas autoridades também receberão seus dados, de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis.

Por quanto tempo seus dados são armazenados?

Seus dados são mantidos de acordo com os prazos legais vigentes.

Quais são seus direitos sobre seus dados?

Dentro dos limites e condições permitidos pelas regulamentações em vigor, você pode:

Acesse todos os seus dados;

Corrigir, atualizar e excluir seus dados, sujeitos a motivos legítimos;

Opor-se ao tratamento dos seus dados por motivos legítimos e ao tratamento dos seus dados para fins de prospecção sem qualquer motivo;

Solicite a portabilidade dos seus Dados, para processamento com base em seu consentimento ou na execução de um contrato celebrado ou a ser concluído;

Solicite uma limitação do processamento que realizamos em relação aos seus Dados;

Retire seu consentimento a qualquer momento (para qualquer processamento sujeito ao seu consentimento);

Retire seu consentimento a qualquer momento (para qualquer processamento sujeito ao seu consentimento);

a qualquer momento (para qualquer processamento sujeito ao seu consentimento); Apresente uma reclamação a uma autoridade supervisora competente, ou seja, do país do Espaço Econômico Europeu onde sua residência habitual está localizada, ou do seu local de trabalho ou do local onde a suposta violação dos regulamentos teria ocorrido (na França, a CNIL).

Além disso, você tem a opção de nos fornecer instruções relacionadas à retenção, exclusão e comunicação dos seus dados após sua morte, instruções que também podem ser registradas em um "terceiro digital confiável certificado". Essas diretrizes podem designar uma pessoa responsável por sua implementação. Caso contrário, seus herdeiros serão designados.

Como exercer seus direitos?

Para exercer seus direitos, por favor, entre em contato com nosso Responsável pela Proteção de Dados por e-mail ou correio, indicando seu sobrenome, primeiro nome, dados de contato e fornecendo uma cópia do seu documento de identidade.

Responsável pela Proteção de Dados

Endereço postal: Île-de-France Mobilités, 41 rue de Châteaudun, 75009 Paris

E-mail: [email protected]

Direitos de propriedade intelectual

Todos os textos, gráficos, designs, ícones, fotografias, plantas, logotipos, vídeos, sons, marcas registradas, textos (...) e, de forma mais geral, todos os elementos que compõem o Site e o próprio Site são protegidos pelas leis em vigor sob o título de propriedade intelectual.

A Île-de-France Mobilités é detentora desses direitos ou adquiriu os direitos necessários para operá-los.

Todos esses elementos que compõem o Site e o próprio Site não podem ser representados ou reproduzidos, total ou parcialmente, em qualquer meio, sem a autorização prévia expressa por escrito da Île-de-France Mobilités.

O descumprimento dessa obrigação constitui um ato de falsificação que pode acarretar a responsabilidade civil ou criminal do autor. A Île-de-France Mobilités reserva-se o direito de tomar medidas legais contra qualquer pessoa que tenha cometido atos de falsificação.

As marcas e logotipos reproduzidos no Site, e em particular as marcas e logotipos Île-de-France Mobilités, Navigo e Vianavigo, são marcas registradas. Qualquer reprodução total ou parcial dessas marcas e/ou logotipos, isoladamente ou em combinação, em qualquer meio, sem a autorização prévia por escrito do IDFM é proibida.

Portanto, para qualquer uso, pedido de reprodução, representação ou adaptação de elementos contidos no Site, não expressamente autorizado, por favor, entre em contato conosco pelo formulário localizado na seção Contato.

Responsabilidades

Este site e os dados presentes neste site são fornecidos apenas para fins informativos sobre ingressos, são não contratuais e não podem envolver a responsabilidade da Île-de-France Mobilités.

Informações sobre horários, rotas e tráfego foram fornecidas à Île-de-France Mobilités pelas companhias Ile-de-France, Géovélo, Qucit e Jc Decaux.

A Île-de-France Mobilités não pode ser responsabilizada por erros decorrentes de informações erradas de: companhias aéreas, Géovélo, Qucit e JC Decaux, em particular os horários das linhas de transporte comunicadas à Île-de-France Mobilités, que se mostram imprecisos.

Consequentemente, a Île-de-France Mobilités não pode garantir a precisão dos dados fornecidos na data mencionada.

A Île-de-France Mobilités atualiza regularmente o site, de acordo com as mudanças de horário comunicadas pelas companhias aéreas. No entanto, pode levar algum tempo para que o Site seja atualizado após a aplicação efetivamente dos novos cronogramas; esse período depende da data de comunicação dos novos cronogramas, bem como do tempo incompressível entre as atualizações do Site (atualização semanal).

A Île-de-France Mobilités também se reserva o direito, a qualquer momento e sem aviso prévio, de fazer melhorias e/ou modificações no Local.

Île-de-France Mobilités não pode ser responsabilizada:

Por danos de qualquer tipo, diretos ou indiretos, resultantes do uso do Site e, em particular, qualquer perda operacional, perda financeira ou comercial, perda de programas e/ou dados, em particular no sistema de informação do Usuário do Site;

Por danos de qualquer tipo, diretos ou indiretos, resultantes do conteúdo e/ou uso de sites vinculados ao Site ou aos quais os Usuários podem ter acesso via o Site e que não são sites da Île-de-France Mobilités;

Em caso de falhas atribuíveis a software de terceiros, esteja ou não incorporado ou implementado no Site;

No caso de total ou parcial impossibilidade de acesso ao Site e seu conteúdo;

No caso de omissões e/ou erros que possam estar contidos no Site.

Qualquer decisão que um Usuário possa tomar em vista dos dados contidos no Site será de responsabilidade exclusiva dessa pessoa.

Os horários indicados neste site não levam em conta quaisquer interrupções que possam ocorrer, por qualquer motivo, na rede de transporte público da região de Île-de-France. A Île-de-France Mobilités recusa toda responsabilidade nesse aspecto.

Usuários

O Usuário deste Site é responsável por danos de qualquer tipo, material ou imaterial, diretos ou indiretos, causados a terceiros, incluindo a Île-de-France Mobilités, como resultado do uso ou exploração ilegal do próprio Site e/ou de um de seus elementos, independentemente da causa e local de ocorrência desse dano, e garante a Île-de-France Mobilités contra as consequências de quaisquer reivindicações ou ações às quais possa, como resultado, estar sujeita.

O Usuário do Site renuncia a qualquer recurso contra ele/ela em caso de processos judiciais movidos por terceiros contra ele/ela em decorrência do uso e/ou exploração ilícita do Site.

Hiperlinks

A Île-de-France Mobilités autoriza qualquer site ou qualquer meio a criar um link de hipertexto para a página inicial de seu site, com exceção daqueles que disseminam conteúdo de natureza controversa, pornográfica e xenofóbica, contrário à decência ou moralidade.

O link deve indicar claramente a natureza do conteúdo e o endereço exato da página.

Qualquer uso de links para o Site para fins comerciais e publicitários é proibido.

A Île-de-France Mobilités reserva-se o direito de responsabilizar qualquer autor de um hiperlink que:

não solicitou autorização prévia da Île-de-France Mobilités nem anulou a recusa expressa por esta última, para o estabelecimento de um link apontando para uma página diferente da página inicial do Site,

Não respeitou os direitos de propriedade intelectual relacionados aos elementos do Site;

Não identificaram claramente a natureza do conteúdo e o endereço exato da página (fonte e destino) para evitar qualquer confusão na mente dos usuários da Internet.

Qualquer informação acessível por meio de um dos links de hipertexto para outros sites ou fontes da Internet não está sob o controle da Île-de-France Mobilités, que recusa toda responsabilidade pelo conteúdo ou serviços disponíveis nestes sites ou fontes externas.

Legislação Aplicável

Estes termos e condições gerais, o Site e a aplicação móvel, bem como o conteúdo do Site e da aplicação móvel, e quaisquer consequências de seu uso ou disponibilidade ou indisponibilidade são regidos pela lei francesa. O uso do Site e do aplicativo móvel significa o acordo expresso do Usuário com a aplicação desta cláusula.