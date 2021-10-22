Nova linhaPont de Sèvres > Noisy-Champs

A linha 15 Sul do metrô conectará a estação Pont de Sèvres (92) à de Noisy-Champs (77 e 93).

É o primeiro trecho da Linha 15 do Metrô totalmente automática e subterrânea no anel viário próximo a Paris, o que permitirá aliviar o congestionamento nas redes de transporte público existentes, atendendo eficientemente os departamentos dos subúrbios internos, viajando de subúrbio em subúrbio.