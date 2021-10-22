Metrô

Nova linhaPont de Sèvres > Noisy-Champs

A linha 15 Sul do metrô conectará a estação Pont de Sèvres (92) à de Noisy-Champs (77 e 93).

É o primeiro trecho da Linha 15 do Metrô totalmente automática e subterrânea no anel viário próximo a Paris, o que permitirá aliviar o congestionamento nas redes de transporte público existentes, atendendo eficientemente os departamentos dos subúrbios internos, viajando de subúrbio em subúrbio.

Imagem 1 de 3

O túnel da linha 15 Sul © Yves Chanoit / Société des Grands Projets

www.grandparisexpress.fr/ligne-15-sud
Sociedade de Grandes Projetos
Île-de-France Mobilités

Números-Chave

Mais de 1 milhão

Habitantes servidos

33Miles

de faixas

300 000Viajantes

jornais diários sobre a nova seção

37Min

entre Pont de Sèvres e Noisy-Champs

13Min

entre Pont de Sèvres e Villejuif - G. Roussy

7Min

entre Pont de Sèvres e Châtillon Montrouge

16

Novas estações

2Min

entre cada metrô durante o horário de pico da manhã

Calendário

  1. 2010-2011
    Debate público
  2. 2012
    Consultoria
  3. 2013
    Inquérito público
  4. 2014
    Declaração de utilidade pública
  5. 2015
    Rascunho preliminar
  6. Hoje
    2016-2025
    Obra
  7. Final de 2025
    Comissionamento

Baixe a ficha do projeto

Financiamento e atores