Nova linhaPont de Sèvres > Noisy-Champs

A linha 15 Sul do metrô conectará a estação Pont de Sèvres (92) à de Noisy-Champs (77 e 93).
É o primeiro trecho da Linha 15 do Metrô totalmente automática e subterrânea no anel viário próximo a Paris, o que permitirá aliviar o congestionamento nas redes de transporte público existentes, atendendo eficientemente os departamentos dos subúrbios internos, viajando de subúrbio em subúrbio.
Números-Chave
Mais de 1 milhão
Habitantes servidos
33Miles
de faixas
300 000Viajantes
jornais diários sobre a nova seção
37Min
entre Pont de Sèvres e Noisy-Champs
13Min
entre Pont de Sèvres e Villejuif - G. Roussy
7Min
entre Pont de Sèvres e Châtillon Montrouge
16
Novas estações
2Min
entre cada metrô durante o horário de pico da manhã
Calendário
- 2010-2011Debate público
- 2012Consultoria
- 2013Inquérito público
- 2014Declaração de utilidade pública
- 2015Rascunho preliminar
- Hoje2016-2025Obra
- Final de 2025Comissionamento