Financiamento e atores
Atores
A proprietária do projeto é a Société des Grands Projets (SGP).
Île-de-France Mobilités, a autoridade organizadora para mobilidade sustentável na Île-de-France:
- garante a qualidade da rede da nova rede (conexões e estações)
- Lidera a coordenação dos estudos de interconexão ferroviária
- Estuda a evolução da rede de ônibus em conjunto com autoridades locais
- financia a operação.
Financiamento
Infraestrutura
€5.900 milhões (valor de 2012) 100% financiado pela Société des Grands Projets (SGP)
Material rodante
100% financiado pela Île-de-France Mobilités
A fazenda
100% financiado pela Île-de-France Mobilités