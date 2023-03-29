Números de acessibilidade em nossa rede

Qual é a estratégia da Île-de-France Mobilités em termos de acessibilidade?

Desde 11 de fevereiro de 2005*, o transporte público francês passou por uma verdadeira transformação, com a obrigação de tornar sua rede acessível a todas as pessoas com deficiência.

Cientes da dificuldade que usuários com deficiência, e em particular pessoas em cadeiras de rodas, podem enfrentar no transporte público, a Île-de-France Mobilités tem implementado uma política de longa data com associações de usuários, autoridades locais, a Região da Île-de-France e seus operadores, para tornar a rede da Île-de-France cada vez mais acessível.

*e a lei"para direitos e oportunidades iguais, participação e cidadania das pessoas com deficiência"

Requisitos de acessibilidade da Île-de-France Mobilités

Como parte de seus contratos com operadores (empresas responsáveis pela operação, renovação e modernização das linhas da rede), a Île-de-France Mobilités impõe exigências em termos de qualidade do serviço e da informação para pessoas com deficiência. Esses requisitos dizem respeito a:

apoio para pessoas com deficiência,

o acesso deles à informação,

a disponibilidade de equipamentos (elevadores, escadas, paletes de acesso para ônibus)

e o tempo necessário para reparar qualquer pane.

O Plano Diretor de Acessibilidade

A Île-de-France Mobilités e seus parceiros (a SNCF e a Região da Île-de-France) investiram €2 bilhões para realizar um programa de trabalhos para tornar a rede acessível (a Sd'Ap), fundado em 2009 e concluído em 2015.

Essa agenda, elaborada de acordo com as necessidades e a realidade do território, leva em conta os 4 principais aspectos da mobilidade acessível com:

um componente rodoviário (ônibus, ônibus, paradas, estradas)

(ônibus, ônibus, paradas, estradas) um componente ferroviário (trem, metrô, bonde e RER, estações e estações)

(trem, metrô, bonde e RER, estações e estações) um componente de informação ao passageiro (bilhetagem, acesso a informações adaptadas)

(bilhetagem, acesso a informações adaptadas) e um componente de treinamento de equipe

Descubra, em números, o progresso da acessibilidade na sua rede!