Números de acessibilidade em nossa rede

A acessibilidade é uma questão fundamental para a Île-de-France Mobilités, que trabalha diariamente para um transporte público cada vez mais inclusivo. Desde 2005, uma política de transformação de rede tem sido realizada em parceria com associações, operadores, autoridades locais e a Região da Île-de-France para melhorar o conforto das pessoas com deficiência nas linhas. Descubra, em números, o progresso da acessibilidade em nossa rede.
Qual é a estratégia da Île-de-France Mobilités em termos de acessibilidade?
Desde 11 de fevereiro de 2005*, o transporte público francês passou por uma verdadeira transformação, com a obrigação de tornar sua rede acessível a todas as pessoas com deficiência.
Cientes da dificuldade que usuários com deficiência, e em particular pessoas em cadeiras de rodas, podem enfrentar no transporte público, a Île-de-France Mobilités tem implementado uma política de longa data com associações de usuários, autoridades locais, a Região da Île-de-France e seus operadores, para tornar a rede da Île-de-France cada vez mais acessível.
*e a lei"para direitos e oportunidades iguais, participação e cidadania das pessoas com deficiência"
Requisitos de acessibilidade da Île-de-France Mobilités
Como parte de seus contratos com operadores (empresas responsáveis pela operação, renovação e modernização das linhas da rede), a Île-de-France Mobilités impõe exigências em termos de qualidade do serviço e da informação para pessoas com deficiência. Esses requisitos dizem respeito a:
- apoio para pessoas com deficiência,
- o acesso deles à informação,
- a disponibilidade de equipamentos (elevadores, escadas, paletes de acesso para ônibus)
- e o tempo necessário para reparar qualquer pane.
O Plano Diretor de Acessibilidade
A Île-de-France Mobilités e seus parceiros (a SNCF e a Região da Île-de-France) investiram €2 bilhões para realizar um programa de trabalhos para tornar a rede acessível (a Sd'Ap), fundado em 2009 e concluído em 2015.
Essa agenda, elaborada de acordo com as necessidades e a realidade do território, leva em conta os 4 principais aspectos da mobilidade acessível com:
- um componente rodoviário (ônibus, ônibus, paradas, estradas)
- um componente ferroviário (trem, metrô, bonde e RER, estações e estações)
- um componente de informação ao passageiro (bilhetagem, acesso a informações adaptadas)
- e um componente de treinamento de equipe
Descubra, em números, o progresso da acessibilidade na sua rede!
Extensões e novos projetos: todos estarão acessíveis!
Desde 2005, todos os novos projetos para construção de linhas, estações, novos modelos de ônibus, metrôs ou trens e a extensão das linhas existentes são projetados para serem totalmente acessíveis !
Acessibilidade das linhas de ônibus
- 100% das linhas de ônibus parisienses são acessíveis a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida desde janeiro de 2010
- 87% da rede de ônibus dos subúrbios internos é acessível
- Hoje, 15.400 pontos de ônibus (65%) são acessíveis dos 23.600 considerados prioritários pela Sd'Ap,
- Nos subúrbios externos e internos, agora são acessíveis 506 linhas a partir de um alvo de 880 linhas,
- As linhas do projeto T Zen (1,2,3,4,5 e 6) são e serão totalmente acessíveis a usuários de cadeira de rodas de forma autônoma
- 100% da rede de ônibus está equipada com anúncios visuais e sonoros
Por que a acessibilidade ao transporte público é construída por várias mãos?
Uma linha de ônibus tornada acessível não faz sentido se a estrada que leva às suas várias estações não for acessível. A Île-de-France Mobilités colabora com as diversas autoridades locais, a Região da Île-de-France e, claro, os operadores de linhas para construir uma cadeia de viagens completa e fluida.
Acessibilidade das linhas de metrô
- A Linha 14 (21 estações) é a única até hoje que é 100% totalmente acessível (de um terminal a outro) para todas as pessoas com deficiência (incluindo pessoas em cadeiras de rodas).
- 29 estações Île-de-France 100% acessíveis com a extensão das linhas 4, 11 e 14
- 68 estações nas linhas 15, 16, 17 e 18 estarão 100% acessíveis até 2030
- 100% das estações são acessíveis a todas as pessoas com deficiência (excluindo usuários de cadeira de rodas)
- Os trens das linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13 e 14 estão equipados com anúncios sonoros
- As linhas de metrô que não são acessíveis para pessoas em cadeira de rodas têm todas uma rota alternativa por ônibus, RER ou bonde (rotas disponíveis na página Getting around do site da Île-de-France Mobilités).
- As linhas de metrô Île-de-France são rotuladas como Equisens, S3A e Cap'Handéo para a recepção de pessoas com deficiências intelectuais, psicológicas, auditivas e visuais,
- Todos os projetos de linhas do metrô projetados desde 2005, assim como a extensão das linhas existentes, são e serão acessíveis.
Bom saber!
100% dos agentes A RATP e a SNCF são treinadas na operação de equipamentos de acessibilidade, na recepção e cuidado de pessoas com deficiência!
Acessibilidade do RER e dos trens
- Todas as estações RER e de trem são rotuladas como Cap-Handéo para a recepção de pessoas com deficiências intelectuais, psicológicas, auditivas e visuais,
- 99% do RER é acessível dentro de Paris
- 100% das estações RER A e B são acessíveis (65 estações no total) com 169 elevadores e 344 escadas rolantes na rede RER operadas pela RATP
- 100% dos trens e trens RER são equipados com anúncios visuais e sonoros, exceto os trens da linha RER E, que até hoje estão 60% equipados
- Trens que circulam nas linhas E, H, J, K, L e P são 100% acessíveis,
- Os modelos RER NG, Francilien, MI20 e Regio 2N são todos equipados com um ARP*
- Todas as linhas de trem e RER têm um agente presente na estação para apoiar pessoas com deficiência no acesso à rede.
- 300 estações ferroviárias acessíveis a todas as deficiências, incluindo: 250 estações que fazem parte do plano diretor de acessibilidade e 50 estações de bonde e trem (T4, T11, T12, T13)
- A Regio 2N, que opera nas linhas N, R e D, está 100% em conformidade com as TSIs (Especificações Técnicas para Interoperabilidade para Pessoas com Mobilidade Reduzida) do PRM.
- Todas as estações, sejam acessíveis ou não, permitem que uma pessoa com deficiência se beneficie do serviço Transilien Accès Plus para fazer sua viagem.
- Todo mês, de 2 a 3 estações são disponibilizadas na rede Île-de-France Mobilités.
*O ARP é um sistema de som para ajudar pessoas com deficiência visual a absorver informações e localizar portas. Os anúncios são acionados por um controle remoto universal, o mesmo usado para receber informações em semáforos vermelhos.
Acessibilidade a bordo dos bondes
- 98% das linhas de bonde urbano (15 linhas) são acessíveis com veículos de piso baixo e no mesmo nível da plataforma
- Apenas a linha de bonde-trem T14 (antigo ramal da linha P) ainda não está 100% acessível
- 100% dos bondes são equipados com anúncios visuais e sonoros,
- Na linha de bonde T8, um sistema de informação em língua de sinais e telas visuais contínuas são instalados
- As linhas T4 e T11 são certificadas Cap' Handéopara a recepção de pessoas com deficiências intelectuais, psicológicas, auditivas e visuais,
- 100% das linhas cujo projeto foi lançado a partir de 2014 (T6, T8, T9, T11, T13 e T12 no final de 2023) estarão acessíveis, em total autonomia, para pessoas com mobilidade reduzida
Acessibilidade digital
A tecnologia digital é parte integrante da mobilidade contemporânea. Os esforços e investimentos feitos pela Île-de-France Mobilités também se refletem no nível digital. Além de um site acessível e um planejador de rotas que permite encontrar uma rota acessível em tempo real (disponível no aplicativo e site da Île-de-France Mobilités), outras iniciativas foram implementadas:
Ezymob : facilitando a jornada de pessoas com deficiência visual
Dentro de seu aplicativo Ezymob, a Île-de-France Mobilités está experimentando uma solução projetada para apoiar pessoas com deficiência visual em suas viagens. Como funciona? O usuário ativa a câmera do smartphone e escaneia o ambiente. O aplicativo localiza a infraestrutura física das estações e paradas (porta, validador, escadas), bem como o transporte (porta do veículo, assento livre). Os meios de transporte envolvidos no experimento são ônibus, bondes e trens. A solução está sendo testada internamente antes de uma segunda fase de testes aberta ao público em geral.
Andilien : o aplicativo gratuito para preparar sua viagem
O Accès Plus Transilien, um serviço de apoio e informação para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, é acompanhado pela aplicação gratuita Andilien. Disponível para download, este aplicativo permite que você contatie um agente da SNCF Transilien (por ligação ou mensagem) nas estações da Île-de-France para informações ou assistência, mas também para preparar sua viagem consultando o mapa de cada estação, seu nível de acessibilidade ou a exibição de rotas adaptadas.
Descubra nossos mapas e planos adaptados!
Mobilidade acessível a todos
Mobilidade pelo transporte público não é apenas sobre se locomover. Trata-se de criar novas oportunidades, descobrir sua região, ver quem você ama, conquistar independência ou viver suas paixões ao máximo! Por todas essas razões, a Île-de-France Mobilités fez de sua missão permitir que todos os passageiros viajem para qualquer lugar da Île-de-France, nas melhores condições possíveis.