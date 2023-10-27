Acessibilidade: o caso complexo do metrô de Paris

Acessibilidade no transporte público: entre obrigações e exceções

Em 11 de fevereiro de 2005, foi aprovada a lei "para direitos e oportunidades iguais, participação e cidadania das pessoas com deficiência".

Seu texto inclui a obrigação de tornar as redes de transporte público acessíveis a todos os tipos de deficiência, dentro de um período determinado de 10 anos*.

A exceção da rede de metrô de Paris

No entanto, a lei de 11 de fevereiro de 2005 inclui exceções quanto à acessibilidade de redes de trilhos subterrâneos e transporte guiado , das quais o metrô de Paris faz parte.

Para que uma linha não esteja sujeita ao período de 10 anos, ela deve ter:

Uma impossibilidade técnica comprovada ,

, Restrições relacionadas à conservação do patrimônio arquitetônico,

Desproporcionalidades óbvias entre as melhorias a serem feitas e suas consequências gerais (obras muito caras distribuídas por períodos muito longos com impacto significativo no tráfego geral, sem melhorias significativas nas condições de viagem para as pessoas envolvidas).

Condições excepcionais que correspondem à realidade da rede intramuros do metrô.