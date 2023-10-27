Acessibilidade: o caso complexo do metrô de Paris
Publicado em-
Atualizado em
A questão da acessibilidade do metrô de Paris, que tem mais de 100 anos em alguns lugares, é complexa. Embora as linhas históricas do metrô sejam acessíveis principalmente a pessoas com deficiências intelectuais, visuais e auditivas, elas não são totalmente acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida e em cadeiras de rodas. Por que e como garantir a mobilidade das pessoas envolvidas na rede intramuros? Vamos explicar.
Acessibilidade no transporte público: entre obrigações e exceções
Em 11 de fevereiro de 2005, foi aprovada a lei "para direitos e oportunidades iguais, participação e cidadania das pessoas com deficiência".
Seu texto inclui a obrigação de tornar as redes de transporte público acessíveis a todos os tipos de deficiência, dentro de um período determinado de 10 anos*.
A exceção da rede de metrô de Paris
No entanto, a lei de 11 de fevereiro de 2005 inclui exceções quanto à acessibilidade de redes de trilhos subterrâneos e transporte guiado , das quais o metrô de Paris faz parte.
Para que uma linha não esteja sujeita ao período de 10 anos, ela deve ter:
- Uma impossibilidade técnica comprovada,
- Restrições relacionadas à conservação do patrimônio arquitetônico,
- Desproporcionalidades óbvias entre as melhorias a serem feitas e suas consequências gerais (obras muito caras distribuídas por períodos muito longos com impacto significativo no tráfego geral, sem melhorias significativas nas condições de viagem para as pessoas envolvidas).
Condições excepcionais que correspondem à realidade da rede intramuros do metrô.
As facilidades acessíveis do metrô de Paris
- A Linha 14 (21 estações) é a única até hoje que é 100% totalmente acessível (de um terminal a outro) para todas as pessoas com deficiência (incluindo pessoas em cadeiras de rodas).
- 29 estações Île-de-France 100% acessíveis com a extensão das linhas 4, 11 e 14
- 68 estações nas linhas 15, 16, 17 e 18 estarão 100% acessíveis até 2030
- 100% das estações são acessíveis a todas as pessoas com deficiência (excluindo usuários de cadeira de rodas)
- Os trens das linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13 e 14 estão equipados com anúncios sonoros
- As linhas de metrô que não são acessíveis para pessoas em cadeira de rodas têm todas uma rota alternativa por ônibus, RER ou bonde (rotas disponíveis na página Getting around do site da Île-de-France Mobilités).
- Todos os projetos de linhas do metrô projetados desde 2005, assim como a extensão das linhas existentes, são e serão acessíveis.
Extensões e novos projetos: todos estarão acessíveis!
Todos os projetos de novas estações, novas linhas, extensões de linhas ou novos veículos (metrôs, ônibus, bondes, RER e trens) implementados após 2005 foram elaborados em conformidade com os padrões de acessibilidade e oferecem conexões com linhas que também são acessíveis!
Oferecendo uma alternativa ao metrô histórico: um imperativo para a Île-de-France Mobilités!
Embora nem todas as linhas que atendem às condições excepcionais estão, essencialmente, sujeitas ao prazo legal, todas devem ter uma rota alternativa 100% adaptada para pessoas em cadeira de rodas.
Esse é o caso do metrô de Paris, que possui muitas rotas alternativas acessíveis por ônibus, bonde, RER ou com PAM (serviço de transporte sob demanda ao preço de uma viagem clássica para pessoas com mobilidade reduzida).
Entenda a complexidade de um projeto para tornar o metrô histórico totalmente acessível
Milhas de túneis, plataformas e corredores conectados aos esgotos e às redes de água, eletricidade e gás da cidade, o tortuoso Metrô de Paris é um dos mais antigos do mundo, em alguns lugares com mais de 120 anos (a primeira linha do metrô de Paris foi inaugurada em 1.900!).
Essas raízes históricas o tornam original, mas também contribuem para a complexidade de torná-lo acessível a pessoas com mobilidade reduzida.
Metrô de Paris: entre vontade e realidade
No caso de a acessibilidade ser possível e, portanto, prevista em uma linha, isso só afetaria algumas estações em uma rota com conexões que não serão acessíveis por si só, um cenário previsto pela Île-de-France Mobilités. No entanto, essa configuração oferece apenas acessibilidade parcial para usuários de cadeira de rodas, que não poderiam viajar entre linhas ou atravessar a rede e poderiam embarcar em uma estação acessível no início da viagem, sem encontrar uma estação acessível próxima ao destino ao descer.
Para ir um pouco + além:
- Um estudo de 2011** revelou muitas complexidades e inviabilidade técnica em tornar estações históricas de metrô acessíveis a usuários de cadeira de rodas (elas são acessíveis a todas as outras formas de deficiência). A possibilidade de torná-lo acessível diz respeito a apenas alguns parados por linha.
- Alguns locais, algumas paradas e algumas entradas de metrô estão localizados em locais classificados como Monumentos Históricos em um ambiente parisiense muito denso, com muito pouco espaço disponível para criar novos acessos ou elevadores,
- Realizar trabalhos de acessibilidade representaria uma ameaça às estruturas atuais, com risco de afundamento e/ou colapso em certas linhas,
- A obra, quando possível, duraria vários anos na mesma linha (cerca de 7 a 10 anos), com custos que chegavam a bilhões de euros. Elas teriam um forte impacto no tráfego geral , bem como em paradas prolongadas em linhas essenciais e estratégicas.
As Fundações Metropolitanas para Todos
Em outubro de 2024, foram organizados os Assises du métro pour tout, que representaram uma oportunidade para lançar este grande projeto estimado em mais de 20 bilhões de euros ao longo de 20 anos: tornaro metrô acessível.
Durante essas reuniões, três grandes avanços foram notados:
- O lançamentode um estudo de viabilidade para a acessibilidade da linha 6, no valor de 1 milhão de euros. Como a linha 6 é elevada em grande parte de seu trajeto, sua acessibilidade é mais simples do que as demais linhas. Os resultados do estudo são esperados para a primavera de 2026.
- €3 milhões foram disponibilizados para mapear toda a rede de metrô e encontrar soluções concretas.
- A criação de um comitê "Metro para todos" com a Região, a Cidade de Paris, os departamentos envolvidos, a RATP e o Estado para colaboração eficaz e coordenada entre todos os envolvidos.
Mobilidade acessível a todos
Na Île-de-France Mobilités, nossa visão é a da acessibilidade universal. Consideramos que é o ambiente em que uma pessoa evolui que determina sua autonomia de movimento. Em um ambiente perfeitamente acessível, não há mais uma situação de deficiência!
Como a realidade da nossa rede complica a acessibilidade das nossas linhas de metrô para todos, estamos comprometidos em fornecer rotas acessíveis em nossos outros meios de transporte para garantir a mobilidade de todos os nossos usuários!
*A lei foi complementada em 2014 por portarias (a Sd'Ap) que estabeleceram um novo prazo (2024) para a implementação das obras de acessibilidade.
** Estudo de 2011 sobre um núcleo de estações na rede do metrô de Paris, encomendado pela Île-de-France Mobilités à RATP.